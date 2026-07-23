Karina@aespa自認大胃王曾食整個Pizza 名模身材比例靠極自律5招飲食+訓練

韓國女團aespa隊長Karina(劉知珉)，憑藉精緻巴掌臉與不真實的九頭身比例，一出道已被外界封為「人間AI」。身高168cm的她，體重長年維持在45 公斤(99磅)。不過看似天生麗質的完美體態，背後其實藏著常人難以想像的自律。 令人意外的是，Karina並非易瘦體質。她曾在綜藝節目上坦言，自己其實是個大胃王，可以獨自吃完一整包泡麵，甚至曾一口氣吞下整包薯片和一整個薄餅。面對美食誘惑與容易發胖的體質，她不靠極端絕食，而是發展出一套K-Pop圈知名的身材管理術。

羽絨爆汗法一天激減 4 公斤

Karina的瘦身秘訣中，最令人談論就是「羽絨爆汗法」。每當她驚覺前一天不小心吃多、體重超標時，她會立刻啟動緊急機制。換上貼身發熱衣，外面再套上一件厚重的長款羽絨外套，戴上耳機播放aespa的舞曲。在密不透風高溫下，連續跑步、瘋狂練舞4小時，進行高強度燃脂，汗水即如雨下，讓她創下一天內狂瘦4公斤的紀錄。 醫生提醒減去水分而非脂肪 有休克風險 以Karina體重45公斤計算，如果進行不同強度的排舞4小時，將消耗900至1,260 kcal，雖然這種方法能快速減少體重，但有營養師與醫生提醒，這種方法主要是減去「水分」而非「脂肪」，因為要減去1公斤純脂肪需約7,700 kcal熱量赤字，她此舉僅適用於特緊急情況，更有醫生提醒，在高溫下穿著厚重衣物狂流汗，容易導致嚴重脫水、電解質失衡、頭暈，甚至休克的健康風險。而且運動過後只要一補充水分，體重就會立即回升。此外，健康的減肥速度專家建議為每周減重0.5到1公斤，將重點著眼於長期良好的飲食餐單規劃，與持之而行的運動，不建議一般人自行模仿極端排汗法。

5 大日常習慣塑造不復肥體質

除了緊急時的爆汗法，Karina 的日常身材管理細節也具參考價值： 1/ 每日定時監控體重：她堅持每天在固定時間站上磅量體重。只要發現數字稍有上升，當日就會立刻檢討前一天的飲食與活動量，並在當日透過少吃、多動來還債。 2/ 嚴格戒斷精緻澱粉：麵包、蛋糕等精緻澱粉是她的飲食大忌。 3/ 高蛋白飲食為主：Karina的主食常年以水煮蛋、雞胸肉等高蛋白質食物為主，既能維持肌肉線條，又能提供持久的飽足感。 4/ 每口飯咬到大腦飽：進食時她習慣細嚼慢嚥，每一口食物都會咀嚼很久，利用時間差欺騙大腦「已經飽了」，有效避免暴飲暴食。

5/ 無糖綠茶神隊友：面對女藝人最怕的面部與下半身水腫，她會飲用無糖綠茶來加速新陳代謝、利尿消腫。 勤做運動維持魔鬼身材 為了讓肌肉線條更完美，Karina每天除慣性上排舞室練舞外，還會定期走進健身室進行負重訓練，並會進行空中瑜伽來拉伸肌肉、塑做優雅的體態曲線。她這種結合高強度有氧運動，與精準阻力訓練的運動模式，正是她能長年保持多一分太胖、少一分太瘦完美狀態的關鍵。作為資名女偶像，Karina的美麗從來不是平白得來，而是用行動來證明，把自律做到極致，才能有所謂的「人間AI」體態。