香港狗公園合集｜10+熱門寵物公園推介　港九新界狗狗放電好去處（附地址、開放時間）

香港養狗家庭愈來愈多，週末想帶毛孩放電、社交、曬太陽，狗公園自然成為熱門好去處。不過各區寵物公園在設施、空間大小、交通便利度上各有不同，有些適合大型犬盡情奔跑，有些則較適合小型犬慢慢探索。今次，編輯整理了逾 10 多個香港熱門兼獲主人好評的寵物公園推介給大家，主人可按地區、環境和配套快速揀選合適地點，與狗狗一起享受更自在的戶外時光。

港島區: 港島區寵物公園推介 1. 數碼港海濱公園（ 2026 全新重開！） 作為南區最熱門的放狗聖地，數碼港海濱公園已經在 2026 年 2 月初完成全面優化工程並正式重新開放！不論意是草地質素還是周邊配套都有了全新升級，絕對是今年帶毛孩放電的首選！



地址： 鋼綫灣數碼港道100號

營業時間: 07:00-23:00

港島區寵物公園推介2. 山頂公園

港島區寵物公園推介 2. 山頂公園 保留英式維多利亞風格建築，古典涼亭、噴水池與開揚藍天互相映襯，猶如置身外國莊園，隨手一拍都充滿文藝感。加上山頂地勢較高，環境清幽涼爽，園內亦有大片草地讓狗狗盡情奔跑放電，無論打卡影相還是悠閒散步都非常適合。 地址：香港島太平山柯士甸山道 開放時間：24 小時開放

港島區寵物公園推介 3. 東岸公園（炮台山） 位於北角海濱的東岸公園主題區總面積約1.1公頃，設有425米海濱長廊、草地、座椅及遮陽設施，並提供兒童平衡車試驗空間、滑梯及寵物友善設施。項目以「窗戶」為設計概念，讓市民從不同角度欣賞維港景色，並全天24小時開放。 地址：市民可從炮台山港鐵站A出口經油街轉入電器道，至屈臣道街尾即可到達，步程只需約七分鐘；或可從港鐵天后站沿電器道至永興街，再轉入興發街前往，步程約八分鐘

開放時間：24 小時





港島區寵物公園推介4. HarbourChill海濱休閒站

港島區寵物公園推介 4. HarbourChill 海濱休閒站 灣仔海濱寵物公園設有寬敞草地、蔭棚、座椅及鞦韆等休憩設施，讓主人與毛孩共享悠閒時光。公園交通便利，從灣仔渡輪碼頭步行約3分鐘即可到達，由灣仔地鐵站前往亦只需約15分鐘。 地址：鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東 開放時間：24 小時

港島區寵物公園推介5. 卑路乍灣海濱長廊寵物角

港島區寵物公園推介 5. 卑路乍灣海濱長廊寵物角 卑路乍灣海濱長廊寵物角位於堅尼地城海旁，設有草坪及寵物遊樂設施，24小時免費開放。主人可攜同繫上牽繩的寵物沿海濱長廊散步，並於寵物角內與毛孩盡情玩樂，享受寫意海景。 地址：堅尼地城城西道 / 卑路乍灣海旁 開放時間： 24小時

九龍城區寵物公園推介1. 啟德跑道公園

九龍城區: 九龍城區寵物公園推介1. 啟德跑道公園 啟德郵輪碼頭公園位於九龍啟德承豐道33號啟德郵輪碼頭頂層平台，公園佔地二萬三千平方米，設有多項靜態設施，包括中央草坪、觀景平台、水景花園及噴泉廣場等。 地址：啟德承豐道33號 開放時間：24 小時

九龍城區寵物公園推介2. 宋王臺遊樂場寵物公園

九龍城區寵物公園推介 2. 宋王臺遊樂場寵物公園 宋王臺遊樂場寵物公園位於九龍城附近，佔地近2,000平方米，24小時開放，設有跳欄、寵物飲水機等遊樂設施，讓毛孩盡情放電。周邊亦有多間寵物友善 café 和餐廳，方便主人與愛寵一同休憩用餐。 地址：九龍城世運道

開放時間： 24小時開放

油尖旺區寵物公園推介1. K11 MUSEA 寵物友善花園

油尖旺區: 油尖旺區寵物公園推介 1. K11 MUSEA 寵物友善花園 Pets Garden 寵物友善花園設有多項毛孩專屬設施，包括肉球腳印踏板、休憩長凳、玩樂區、打卡裝置及寵物手推車停泊區，讓主人與寵物輕鬆享受戶外時光。花園周邊亦有瀑布牆、戶外藝術裝置、特色 Café 及餐廳，適合遊玩與休憩。 地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 7 樓 開放時間：10:00-22:00

油尖旺區寵物公園推介2. 西九龍海濱長廊

油尖旺區寵物公園推介 2. 西九龍海濱長廊 西九文化區藝術公園與海濱長廊全面實施寵物友善政策。園區內設有專屬的「西九寵物俱樂部」（鄰近西隧收費廣場），區內劃分「草地區」與「跑道區」供狗狗放電，並備有寵物專用糞便收集箱、飲水設備與洗手設施。 地址：西九龍海濱長廊 開放時間：06:00-23:00

沙田區寵物公園推介1. 彭福公園

沙田區: 沙田區寵物公園推介 1. 彭福公園 彭福公園位於沙田馬場中央，交通方便，是新界熱門放狗地點。園內有大片優質草地、長椅、桌子、狗狗迷宮及水池等設施，適合毛孩奔跑放電，主人亦可輕鬆野餐休息。鄰近御龍山、銀禧花園等屋苑，步行約 10 至 15 分鐘可達。 地址：沙田大埔公路沙田段6001號 開放時間：09:00-18:30 (彭福公園只在非賽馬日開放，記得出發前先到香港賽馬會網站 check 清楚時間表)

沙田區寵物公園推介2. 寵愛點 (科學園)

沙田區寵物公園推介 2. 寵愛點 ( 科學園 ) 「寵愛點」（Furtopia）位於香港科學園，是園內首個寵物公園，設有多項寵物遊樂及訓練設施，為主人與毛孩提供戶外休憩空間。園內配備多個寵物友善設施及打卡位，並以草地為主要活動空間，讓寵物自由奔跑探索，促進主人與愛寵互動交流。 地址：沙田白石角香港科學園科技大道東12E及16E大樓之間 開放時間：10:00-21:00

元朗區寵物公園推介. YOHO MALL DOT PARK

元朗區:

元朗區寵物公園推介 . YOHO MALL DOT PARK YOHO MALL DOT PARK 是面積逾7,600平方呎的寵物公園，設有三大萌寵專區，以七彩圓點設計打造繽紛遊樂空間。商場亦提供多項寵物友善設施及免費配套服務，讓主人與毛孩享受購物及休閒時光。 地址：元朗元朗朗日路9號 (下園林及一樓戶外平台) 開放時間: 下園林(開放時間: 8am-10pm) 一樓戶外平台(開放時間: 10am-10pm)

西貢區寵物公園推介. 環保大道寵物公園

西貢區: 西貢區寵物公園推介 . 環保大道寵物公園 環保大道寵物公園位於將軍澳，佔地約4,000平方米，是區內最大的寵物公園。園內設有5個草地活動區、狗廁所、狗糞收集箱及寵物沖洗間等設施，讓狗狗盡情奔跑玩樂；同時鄰近海濱，主人亦可欣賞開揚海景。 地址：西貢將軍澳環保大道 開放時間: 07:00-22:30

屯門區寵物公園推介. 藍地寵物公園

屯門區: 屯門區寵物公園推介 . 藍地寵物公園 藍地寵物公園位於屯門港深西部公路橋底，佔地約2,772平方米，設有寵物沙池及綠化休憩空間，讓毛孩自在玩樂。公園環境舒適，24小時開放，是屯門區受歡迎的寵物活動場地之一。 地址：屯門港深西部公路 開放時間: 24小時開放

葵青區寵物公園推介1. Pet Park 寵物公園

葵青區: 葵青區寵物公園推介 1. Pet Park 寵物公園 葵芳新都會廣場是極受歡迎的寵物友善商場。場內設有佔地1,800平方呎的「Pet Park」寵物公園，提供免費寵物用品借用與泊車優惠。 地址：葵涌興芳路223號 (位於L5空中花園) 開放時間: 06:30-22:00

葵青區寵物公園推介2. 青衣城

葵青區寵物公園推介 2. 青衣城 青衣城是寵物友善商場，寵物可於2期頂層天台花園及指定空間落地玩耍。室內範圍需使用寵物車、寵物袋或手抱。商場內更設有寵物車借用服務。 地址：青衣城2期頂層天台花園（平台花園） 開放時間:12:15-20:45

北區寵物公園推介. 塱原自然生態公園

北區: 北區寵物公園推介 . 塱原自然生態公園 塱原自然生態公園，是繼天水圍的香港濕地公園後，香港的第二個濕地公園，亦是首個寵物友善公園，狗主可以帶同寵物狗去玩，而且是免費入場的，是個適合情侶、一家大小、大自然愛好者及觀鳥者的好去處。 地址：古洞北塱原自然生態中心一樓 開放時間: 09:30- 17:00（逢星期二休息）