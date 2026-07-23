暑假好去處｜港鐵展覽「載遇．站見」3大限定體驗 玩遊戲贏珍藏級儲值票

鐵路迷注意！7月28日起，港鐵紅磡站大型「載遇．站見」鐵路展推出3大暑假限定體驗。參觀者不但能收集以經典鐵路元素設計的印章，更有機會帶走極具收藏價值的「通用儲值票」珍藏套裝，粉絲們萬勿錯過。

全新3大暑假限定體驗 踏入暑假，展覽將於7月28日至8月30日期間，增設平日下午參觀時段，讓更多鐵路迷入場參觀，認識昔日乘車點滴。與此同時，港鐵推出3大暑假限定體驗，包括「鐵路印章吸吸趣」、「盞『軌』DIY」鐵路玩具體驗，以及MTR Mobile夏日有獎遊戲。港鐵以經典鐵路元素打造多個印章，並隱藏於展區多個角落。訪客可跟隨「鐵路探索集章冊」上的印章收集路綫，逐步收集印章，紀念參觀之旅。

展出巨型 特色鐵塔 展覽同時邀請多位玩具達人及社區團體等拼砌巨型特色鐵塔，並於7月25日起展出。作品砌出軌道及車站，細節感滿滿，值得訪客細心欣賞。8月逢星期日，鐵路玩具達人將會親臨現場，與參加者分享場景設計心得及製作技巧。

玩遊戲送 「通用儲值票」套裝！ 活動期間，MTR Mobile將會推出夏日有獎遊戲，免費送20套「通用儲值票」套裝。套裝包含4款昔日實際發行過、於90年代流通的懷舊車票，承載香港鐵路的集體回憶，極具收藏價值。觀眾參觀展覽後，透過MTR Mobile APP內的「識鐵」專區參與問答遊戲，即有機會贏取套裝。

港鐵紅磡站「載遇．站見」展覽暑假限定體驗 日期 2026年7月28日至8月30日 地點： 紅磡站大堂（近出入口C1） 開放時間： 暑假限定新增：星期二至星期四下午時段 (由7月23日下午一時開始接受預約) 星期五、六、日之場次亦繼續開放 每場75分鐘 報名辦法： 網上預約 收費： 免費入場 名額有限，先到先得