網上熱話｜港漂媽媽初次出席學校家長會 體驗與內地大不同：好溫暖！

中港兩地一向有不少文化與習慣差異，彼此之間和而不同，按照個人需要自行選擇。早前，一位港漂媽媽在小紅書發文，直指自己初次參加香港學校的家長會，發現整體內容和體驗都與內地有很大分別，大讚香港的教育模式「很溫暖」。

港漂媽媽第一次出席香港家長會 早前，一位港漂媽媽以「分享第一次在香港參加家長會」為題於小紅書發文，直指自己收到通知時「正在喝下午茶」，心想「家長會嘛，能有多正式」，沒料到親身到達學校後，方發現自己「想簡單了些」。

家長會關心孩子發展 發文者指內地的家長會「一排排桌椅整整齊齊，家長坐好等老師訓話的感覺」，但香港「老師是坐在小朋友座位上的」，家長亦要在自己子女的座位坐下。而最令她意外的是，「老師沒有講成績排名，沒有講升學壓力，講的是『孩子的社交發展』、『情緒管理』，還有『如何幫助孩子適應新環境』」，整體更關心孩子在學校怎麼樣。這種較溫暖的切入點令她回想內地家長總愛問「那我孩子考第幾，成績怎麼樣」。

網民留言有共鳴 發文者感慨表示自己走出校門時「有點感動」，因為香港的學習環境「真的在乎『孩子這個人』，不只是分數，不只是排名」。不少家長紛紛留言表示有共鳴，直指香港與內地的教育與家長會形式「確實有區別」、「內地家長會一大堆廢話」，又揚言「看成績的話報告已很清楚」、「家長會中都以讓家長了解學生成長為主軸」。