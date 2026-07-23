親子好去處｜凝動閱「動」繪本尖沙咀免費開鑼 奧運馬君正/殘運何念澄現身分享 附送精裝繪本

踏入暑假，家長四處搜尋能讓孩子放電、又能靜心學習的優質活動。由兒童事務委員會「兒童福祉及發展資助計劃」贊助、凝動香港體育基金主辦的「激發！凝動《閱「動」繪本》繪本共讀暨分享會」，將於8月1日(星期六)移師商務印書館尖沙咀圖書中心舉辦全新一輪的「繪本共讀暨運動員分享會」。活動費用全免，名額有限，現正公開招募5至8歲的兒童及其家長參與。 邊讀邊動建立正確價值觀 與一般的靜態講故事活動不同，凝動香港體育基金特別設計一個「結合運動元素」的全新共讀模式。活動當天，將由凝動的熱心義工，帶領現場的小朋友，一邊翻閱充滿童趣的繪本，一邊進行簡單、趣味的肢體伸展運動。透過這項動靜皆宜的方式，讓孩子在汗水與歡笑中思考故事的寓意，輕鬆理解運動對身心健康的重要，建立正面積極的價值觀。

港隊運動代表親述「堅持」與「接納自我」 本次分享會的亮點，是兩位香港體壇名將親臨現場，包括馬君正、何念澄，分享自身經歷之餘，教導小朋友在閱讀故事的同時進行運動，從而了解運動的重要性。 第一節（ 15:00-16:00 ）：【最堅硬的勇氣】

由剛剛完成大賽的滑浪風帆港隊奧運代表馬君正擔任嘉賓。她的分享將圍繞「勇氣與堅持」的主題，用活潑幽默的語言，向小朋友訴說自己在茫茫大海與風浪搏擊時，如何克服恐懼、在逆境中堅持的奮鬥故事。 第二節（ 16:00-17:00 ）：【獨一無二的粉紅】



由《第12屆全國殘運會》跆拳道銅牌得主兼灃柏跆拳道創辦人何念澄(Ben Sir)主講。Ben Sir將以自身經歷出發，訴說詮釋「接納自我」的真諦。他將引導孩子，明白每個人都是獨一無二，要學會欣賞自己的獨特性，勇敢在自己的人生中發光發熱。

精裝中英雙語繪本免費帶回家 除了心靈收穫，主辦方還為參加者準備誠意滿滿的伴手禮。家長與小朋友只要成功登記，並出席任何一節活動，在分享會結束後填妥簡單問卷，即可免費獲贈由「凝動香港體育基金」精心製作的繪本 (《最堅硬的勇氣》或《獨一無二的粉紅》隨機派發)。繪本採用精美中英對照印刷，方便家長帶回家中，延續親子共讀時光。活動名額極其有限，採取先到先的形式。 激發！凝動《閱「動」繪本》詳情： 日期：8月1日(星期六)