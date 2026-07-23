雨季必入手！Rockfish Hayden全新聯乘系列 大玩夏日韓式美學/復古少女蝴蝶結/全新夢幻芭蕾舞鞋登場

每到雨季，雨靴與防水鞋絕對是必買時尚單品。韓國人氣鞋履品牌Rockfish Weatherwear，今季再度掀起洗版熱潮，將經典雨靴膠鞋Hayden系列，聯乘多個設計師品牌，展開夢幻聯乘！從甜美少女感的復古浪漫到叛逆型格的龐克元素一應俱全，同時更帶來全新升級版的芭蕾舞鞋款式。帶大家在雨季中輕鬆搭配出充滿個人風格的時尚造型。

Rockfish Weatherwear 首度與主打日系復古浪漫風的韓國當紅品牌 Oheshio聯手。全新推出「Summer Haze」聯乘系列，將Oheshio標誌性的復古少女元素融入Hayden洞洞鞋、人字拖與短雨靴中。除了經典的可愛蝴蝶結與花卉配件外，設計師今次更加入大量流暢線條的海洋元素——海星、小魚、貝殼與海螺，滿載清爽的度假氛圍。系列更巧妙運用布藝蝴蝶結、珠仔、陶瓷及亞加力等多重材質，為鞋面堆疊出極具趣味的層次感。配件特別挑選薄荷綠、天藍、薰衣草紫與奶油白等粉嫩色調，充滿清新元氣感，絕對是這個夏天打造浪漫夢幻穿搭的必備神仙單品。

Rockfish Weatherwear 旗下支線品牌Clor所隆重推出的全新Hayden聯乘系列絕不能錯過。設計延續了Clor一貫的英倫優雅風格，同時注入夢幻細節，包括立體星星、閃爍珍珠以及晶瑩花朵配飾點綴於鞋面上，與Hayden鞋身精緻的鏤空設計呼應，將看似平凡的防水鞋款昇華為仙氣滿滿的潮流單品。全系列以極簡黑白雙色為主：純白款式帶浪漫清新氣質，極具仙氣；純黑款式則有復古叛逆的微醺型格。即使雨季，亦能兼顧防水機能與時髦感。

MOMENTEL x Hayden 聯乘系列 「LOVE HIDES HERE」

為夏日鞋履注入個性，Rockfish Weatherwear 攜手東方現代美學的韓國品牌 MOMENTEL，帶來極具話題性的「LOVE HIDES HERE」聯乘系列。以「愛，藏於此」為核心，將一段始於咖啡店邂逅的浪漫愛情故事，運用黑白漫畫風格的細膩筆觸呈現於鞋身之上。

此系列包括洞洞鞋、人字拖與短靴，左右腳採用了連貫性的圖案設計，當雙足併攏，便能拼湊出完整的愛情故事。搭配 MOMENTEL 標誌性的「愛」字心型金屬鎖扣配件、金屬窩釘與尖釘元素，完美展現既叛逆又溫柔的獨特時尚態度。