澳洲旅遊｜維多利亞州自駕遊路線推介 遊雪山大玩冬日體驗/金礦小鎮奇幻燈光節/必到大洋路

每年香港夏天都熱得不得了，想暫時逃離高溫，不妨飛轉南半球，來一趟悠閒之旅！位於澳洲東南部的維多利亞州，現時正值漫天飛雪的冬季。由墨爾本出發自駕踏上旅程，沿途景致優美，由雪山、復古小鎮，以至波濤壯闊的冬日海岸線，都能徹底讓人放鬆身心，感受這個州份「Every Bit Different」的多元魅力，即睇多條維多利亞州的冬日自駕路線！

路線一：布勒山(Mt Buller)｜南半球經典高山度假勝地 位於維多利亞州東北部High Country一帶的布勒山，鄰近歷史小鎮Mansfield，由墨爾本市區開車出發僅需約3小時車程。沿途景色由田園鄉郊變為白雪覆蓋的壯麗山峰，為這段公路之旅帶來極具儀式感的冬日體驗。 同時作為維州最具代表性的度假勝地，布勒山擁有十分完善的配套設施。無論是滑雪高手還是初學者，都能在這裡找到適合的單板或雙板滑雪道。除了滑雪運動，高山村落內更集結了各式特色餐廳、酒吧與景觀住宿，享受熱鬧又放鬆的高山度假氣氛。

路線二：Lake Mountain與Mt Baw Baw｜輕鬆親子雪地體驗 如果想安排無壓力的半日或一日雪地行程，距離墨爾本市中心約120公里(車程約2小時)的 Lake Mountain亦是一大熱門選擇。這裡以越野滑雪與雪地樂園聞名，非常適合家庭旅客帶同小朋友前來堆雪人、打雪仗或體驗平穩安全的雪橇滑行，輕鬆感受雪季樂趣。而位於維州東部高地的Mt Baw Baw，距離墨爾本約 175公里(車程約2.5 至 2.75小時)。相比大型滑雪場，這裡步調更悠閒自然。旅客可以在此體驗滑雪、漫步雪地步道，或乘坐雪橇穿梭於桉樹林與雪景之間，享受更貼近大自然原貌的冬日度假氣氛。

路線三：巴拉瑞特(Ballarat)｜金礦小鎮夢幻燈光節 淘金小鎮Sovereign Hill每年舉行人氣活動「Winter Wonderlights」。活動期間，整座十九世紀復古小鎮會投射出繽紛幻彩光影，搭配人工飄雪、現場音樂表演與節慶美食，將整座古鎮打造為宛如童話般的夢幻世界。 同時巴拉瑞特非常適合安排自駕一日遊或週末短途旅行。白天旅客可以乘坐懷舊馬車、親手體驗河邊淘金樂趣，穿梭於濃厚19世紀色彩的街巷中；入夜後絢麗的光影藝術將點亮歷史建築，為大人小孩帶來跨越時空的沉浸式冬日體驗。

路線四：大洋路(Great Ocean Road)｜冬日壯闊海岸與野生動物之旅 冬季的大洋路展現出與夏天截然不同的震撼面貌。世界聞名的十二門徒岩(12 Apostles)與阿德湖峽(Loch Ard Gorge)在冬日柔和夕陽映照下，更顯雄偉。此外，每年冬季亦是觀鯨季節，自駕至War12Multiple imagesaddexpandmore-dots Title HighlightAttach imagesrnambool的Logans Beach或Cape Otway燈塔一帶，將有機會目睹南露脊鯨遷徙的壯觀場面。 另外，作為維多利亞州第二大城市，吉朗是展開大洋路之旅的最佳停靠站。於海濱長廊，欣賞以在地歷史人物為靈感創作的巨型木偶地標(Bollard Trail)，感受這座港口城市的歷史與文藝氣息。

更可駛至海岸小鎮洛恩(Lorne)，絕不能錯過 Teddy’s Lookout 觀景台。站在此處，可以高角度俯瞰蜿蜒於懸崖邊的大洋路公路、聖喬治河(Saint George River)河口以及壯麗的巴斯海峽(Bass Strait)，將震撼景致盡收眼底。 同時，可到位於阿波羅灣附近的 Wildlife Wonders，由生態保育專家帶領旅客走進奧特威(Otways)雨林與海岸棲息地。在不打擾大自然的前提下，近距離觀察無尾熊、袋鼠等澳洲獨特的野生動物與原生植物。

路線五：墨爾本城市冬日浪漫｜文藝展覽與夜市美食 冬日的墨爾本充滿精緻的都市美學。澳洲維多利亞州國家美術館(NGV)將於即日起至10月4日隆重推出「CARTIER」大展。展覽結合頂級珠寶工藝、設計美學與歷史故事，呈現卡地亞橫跨時代的創作，為冬日行程增添濃厚的藝術氛圍。 極具人氣的冬日夜市(Winter Night Market)將於 是即日起至8 月 26日期間，逢星期三晚上5時至10時舉行。現場匯聚環球街頭美食、熱騰騰的冬日特調飲品、精選手作攤位與現場表演，搭配溫暖火爐與璀璨燈飾，打造出墨爾本市中心最熱鬧暖心的冬夜體驗。