松本清新分店進駐德福廣場 聯乘Chiikawa推限定精品 開幕限定會員全店9折

日本連鎖藥妝店松本清宣布，第20間香港分店將於8月6日進駐九龍灣德福廣場。為慶祝新店開幕，推出多項限時優惠，包括會員全店9折、消費滿$300送購物袋及$30優惠券。同時，松本清亦驚喜聯乘人氣角色Chiikawa，推出限定迷你化妝袋及會員限定收納袋，8月1日起於全線分店率先登場，Chiikawa粉絲必入！

第20間香港分店落戶德福廣場 新店選址九龍灣德福廣場，是松本清在香港的第20間分店，售賣護膚、美妝、保健食品及日用品等多款日本商品。 開幕首4日會員享全店9折 由8月6日至8月9日，松本清會員可享全店9折優惠。同一時間，消費折實滿$300可獲贈松本清購物袋1個。另外，由8月6日至8月16日期間，凡消費折實滿$300，即可獲贈$30優惠券1張。



松本清德福廣場新店 開幕首4日會員享全店9折

Chiikawa限定精品8月1日起發售 除了新店開幕優惠，松本清亦聯乘Chiikawa推出限定精品，全線分店將於8月1日起公開發售限定聯名迷你化妝袋（$98），數量有限，售完即止。 會員消費滿額免費換領限定收納袋 8月1日起，松本清香港App會員於付款時出示會員卡，單一消費滿$300，即可免費獲贈松本清×Chiikawa限量多用途收納袋1個，款式隨機派發，數量有限，送完即止。



松本清 德福廣場店 地址：九龍灣偉業街33號德福廣場1期G樓G13 & G63號舖 營業時間：星期一至日10:00 AM至10:00 PM 電話：(852) 2810 8878