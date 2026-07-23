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出版：2026-Jul-23 16:30
更新：2026-Jul-23 16:30

大灣區航空4周年驚喜 限時4天$40起直飛台北/舟山 免推廣碼購票+送20kg行李託運

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Joe39

大灣區航空4周年驚喜 限時4天$40起直飛台北/舟山 免推廣碼購票+送20kg行李託運

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準備出遊的市民注意，為慶祝成立4周年，大灣區航空(GBA)除驚喜宣布聯乘香港經典漫畫角色「老夫子」外，已經連續多日推出不同優惠，包括「八折機票優惠」、「買熱餐送雪糕」等。而最新一波限定優惠，由即日起至726日，市民無需輸入任何推廣碼，即可在官網以低至$40起的票價，搶購香港直飛台北或舟山的來回機票。

20公斤行李託運誠意滿滿

GBA透露，這次超佛心票價，源於早前有網民在官方社交平台上留言許願，想要$40優惠購買機票，為了讓市民「願望成真」，GBA決定推出這次至抵優惠。更令旅客驚喜的是，特價機票打破常規，$40票價已包一件7公斤手提行李，以及一件20公斤託運行李，不論是想去台北瘋狂購物散心，還是前往舟山朝聖禮佛，行李額絕對足夠應付。

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出發期長達3個月 暑假及秋遊皆宜

GBA這份「全年最抵玩」禮物，旅遊日期由724日延伸至1024日，覆蓋整個盛夏暑假尾聲，與舒爽初秋季節，方便旅客規劃行程。今次票價優惠受條款及細則約束，以及不包括燃油附加費、稅項及其他費用。 優惠機票數量有限，售完即止。心動的市民可立即登入大灣區航空官方網站或手機應用程式，第一時間參與這場全城搶購瘋潮。

優惠日期：7 2326

適用旅遊日期：724日至1024^

優惠航點(從香港出發)：台北、舟山

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行李限額：1 x 7公斤手提行李+ 1 x 20公斤託運行李

優惠票價：$40

購票及查詢：大灣區航空

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