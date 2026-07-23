大灣區航空4周年驚喜 限時4天$40起直飛台北/舟山 免推廣碼購票+送20kg行李託運

準備出遊的市民注意，為慶祝成立4周年，大灣區航空(GBA)除驚喜宣布聯乘香港經典漫畫角色「老夫子」外，已經連續多日推出不同優惠，包括「八折機票優惠」、「買熱餐送雪糕」等。而最新一波限定優惠，由即日起至7月26日，市民無需輸入任何推廣碼，即可在官網以低至$40起的票價，搶購香港直飛台北或舟山的來回機票。

包 20 公斤行李託運誠意滿滿

GBA透露，這次超佛心票價，源於早前有網民在官方社交平台上留言許願，想要$40優惠購買機票，為了讓市民「願望成真」，GBA決定推出這次至抵優惠。更令旅客驚喜的是，特價機票打破常規，$40票價已包一件7公斤手提行李，以及一件20公斤託運行李，不論是想去台北瘋狂購物散心，還是前往舟山朝聖禮佛，行李額絕對足夠應付。