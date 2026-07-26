小熊維尼100周年限定店登陸又一城 必買香港限定公仔盲盒

迪士尼經典角色小熊維尼Winnie the Pooh迎來100歲生日！8月6日起，小熊維尼100周年慶典限定店將會登陸又一城，除了帶來多個夢幻打卡位，粉絲更可搜羅全城獨家周年限定精品，包括香港限定毛絨拉動公仔掛件盲盒，甚至參與首度登場的DIY香水瓶工作坊，盡情投入小熊維尼的歡樂甜蜜世界中。

小熊維尼Winnie the Pooh迎來100歲生日！

設4大打卡位 限定店將以小熊維尼的森林世界為設計主題，打造4大打卡位。當中包括維尼與小豬的森林小屋、跳跳虎歡樂派對、巨型小熊維尼毛公仔打卡牆和SNAPIO限定主題自拍館，不妨準備好手機，沿途盡情打卡。

必搶香港限定 掛件盲盒 最讓粉絲期待的亮點，必屬香港獨家100周年限定系列精品。粉絲必搶一套四款的毛絨拉動公仔掛件盲盒、手指粉撲和便攜香水。當然少不了限定DIY專屬香水瓶工作坊，只需於現場購買便攜香水噴霧瓶，即可參與DIY香水瓶工作坊，親手打造專屬香水，讓小熊維尼陪伴生活中每個點滴。場內的SNAPIO主題自拍館同步推出限定4款小熊維尼100周年限定相框，不妨與家人朋友記錄特別時刻。

Winnie the Pooh: The 100th Year Celebration Pop Up Store @ Festival Walk 日期：2026年8月6日至9月3日 時間：上午11時至晚上9時 地點：又一城LG2層