舊街場白咖啡1連4日免費派咖啡 完成簡單任務即換Shake Shake 杯/環保袋（附派發時間及地點）

舊街場白咖啡（OLDTOWN White Coffee）於即日起至7月27日一連4日舉行「OldTown夏日啡常歎」快閃活動，先後到鰂魚涌、尖沙咀、銅鑼灣及觀塘免費派發白咖啡試飲。現場完成指定任務，即可獲試飲體驗裝，更有機會換領限量 Shake Shake 杯或環保袋，數量有限，送完即止。即睇以下派發時間及地點詳情。

一連4日快閃港九4區 OldTown今次快閃試飲站將走訪港九4個地點，現場提供冰凍白咖啡試飲。參加者只需即場追蹤 OldTown White Coffee 香港 Instagram 帳號 @oldtownwhitecoffee_hk，並完成核實，即可獲白咖啡試飲體驗裝一份。 快閃試飲站詳情： 7月24日（上午11時至下午3時）｜鰂魚涌英皇道新威園附近

7月25日（下午2時至6時）｜尖沙咀海防道

7月26日（下午2時至6時）｜銅鑼灣東角道

7月27日（上午11時至下午3時）｜觀塘駿業里



舊街場白咖啡1連4日免費派咖啡

換領限量Shake Shake杯或環保袋 除了可獲白咖啡試飲體驗裝外，現場使用 Shake Shake 杯拍照，並分享到 Instagram Story，標記 @oldtownwhitecoffee_hk，再加入 #OldTown夏日啡常歎，即可換領限量 OldTown Shake Shake 杯或環保袋一份，禮品款式將視乎現場供應而定。 活動安排或因天氣及現場情況有所調整，詳情以 OldTown White Coffee 香港 Instagram 最新公布為準，禮品數量有限，送完即止。

換領限量Shake Shake杯或環保袋