新店關注組｜日本鳥取人氣生冬甩Truffle Donut 8.1尖沙咀開業 預告送帆布袋

來自日本鳥取縣、人氣生冬甩Truffle Donut首次進軍香港，即將於8月1日選址尖沙咀海港城開設香港首間分店。香港店預告會有10款口味，包括3款香港限定口味。
山茶花小麥粉混南瓜特製麵糰
Truffle Donut由吉田琢也於2022年創立，在日本共有超過27間分店。品牌嚴選日本山茶花小麥粉，混入南瓜特製麵糰，並釀入手作忌廉。生冬甩均每日新鮮現炸，其特色在於外層微微酥脆，內裡輕盈柔軟富有空氣感。由於香港氣候炎熱潮濕，香港區師傅與日本團隊特別調整發酵溫度與濕度，令冬甩兼備蓬鬆、綿軟與柔韌的口感。香港店主理的何師傅擁有近30年烘焙經驗，曾任職多間知名烘焙店。
1方法獲贈香港版帆布袋
7款原創經典系列冬甩有招牌松露、原味、忌廉、牛奶吉士、士多啤梨、小山園濃抹茶、朱古力；3款香港限定系列有楊枝甘露、榴槤及開心果。
香港首店開幕將推出限時禮遇，顧客只要於消費滿HK$150，並追蹤Truffle Donut Hong Kong官方Facebook或Instagram專頁，即可免費獲贈香港版帆布袋一個，數量有限，送完即止。
Truffle Donut
地址：九龍尖沙咀海港城海運大廈地下 OT G03A 號舖
電話：3582 8241
營業時間：星期一至四 11:00-21:00，星期五至日及公眾假期 11:00-22:00