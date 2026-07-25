新店關注組｜日本鳥取人氣生冬甩Truffle Donut 8.1尖沙咀開業 預告送帆布袋

來自日本鳥取縣、人氣生冬甩Truffle Donut首次進軍香港，即將於8月1日選址尖沙咀海港城開設香港首間分店。香港店預告會有10款口味，包括3款香港限定口味。

山茶花小麥粉混南瓜特製麵糰

Truffle Donut由吉田琢也於2022年創立，在日本共有超過27間分店。品牌嚴選日本山茶花小麥粉，混入南瓜特製麵糰，並釀入手作忌廉。生冬甩均每日新鮮現炸，其特色在於外層微微酥脆，內裡輕盈柔軟富有空氣感。由於香港氣候炎熱潮濕，香港區師傅與日本團隊特別調整發酵溫度與濕度，令冬甩兼備蓬鬆、綿軟與柔韌的口感。香港店主理的何師傅擁有近30年烘焙經驗，曾任職多間知名烘焙店。