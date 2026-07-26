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出版：2026-Jul-26 14:00
更新：2026-Jul-26 14:00

網上熱話｜圖書館自修室使用者大揭秘？中老年人佔大多數 原來自修室都有「季節限定」！

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Joe35

圖片來源：Threads、TVB《愛回家之開心速遞》劇照

不少人會因為家中有其他成員，又或是覺得留在家中難以集中，因而選擇到其他場所溫習或處理工作，位於公共圖書館內的自修室就是其中一個熱門場地。以為自修室內大部份都是埋首桌案的莘莘學子？有網民近日就發現當中的使用者竟有大部分都是中老年人，令他不禁好奇他們前來的目的之外，更引起一眾網民分享自修室的「季節限定」。

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圖書館自修室中老年人使用者居多

早前，一位網民在Threads分享自己「解鎖荃灣圖書館學生自修室體驗」，指自己初次到訪位於荃灣公共圖書館內的學生自修室，「原以為來這裏的會是學生階段的年輕人，沒想到主要都是中老年朋友」。

中老年人旨在「打躉」？

相信不少人提早去自修室，首先都會諗起一眾為了準備考試的學生哥，發文者亦不例外，因此當他發現聚首一堂的大部份都是中老年人時，令他不禁好奇「不知道他們是在做甚麼，很厲害」。有網民就揚言中老年人去自修室全為「打躉」，在有冷氣的地方內睇報紙，更有人笑稱「刨馬經，所謂最危險嘅地方就係最安全嘅地方，越多『書』嘅地方先可以險中求勝、贏到開巷」，果然「書中自有黃金屋」！

圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照 2

圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照

網民分享自修室「季節限定」

雖然發文者後來補充「年輕人後來陸陸續續多了起來，看來是因為老友記們起身比較早」，但就有網民因此而分享起自修室的「季節限定」，直指「3-5月再去參觀，到時會有好多新鮮生猛嘅香港學生」，因為正是中學文憑試考試季節。亦有不少網民藉此分享自己去自修室的經歷，「我以前未有自己房會去做公事」、「我見過呢個自修室有叔叔砌gundam」、「見過有人攞住部ipad炒股」，又讚賞「香港呢啲公共設施都幾好」。

圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照 1 圖片來源：Threads 5 圖片來源：Threads 6 圖片來源：Threads 7 圖片來源：Threads 8

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