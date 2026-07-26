DONKI七周年創業祭 全港10間分店激減 $7三文魚手卷/極上和牛/日系美妝買一送一攻略

深受歡迎的日本超市DON DON DONKI(驚安之殿堂)，不知不覺已陪伴香港人度過7個年頭！為慶祝這個大日子，全港10間分店正火熱同步舉行「7周年大創業祭」，第一期特選優惠即日起至8月2日強勢登場。DONKI這次打破常規，每間分店推出了「獨家專屬」限定折扣，從極上日本和牛、新鮮刺身壽司、日本人氣零食到美妝家居用品，通通以充滿的誠意特賣價回饋街坊，掀起全城搶購潮。
肉食控與壽司迷天堂 九龍灣震撼價$7手卷
這次「分店限定」充滿驚喜，各位老饕出發前記得看清路線圖。減價最震撼莫過於九龍灣淘大店，推出了$7一件超平價「三文魚手卷」，同場的日本和牛西冷扒，更由原價每100克$128激降至$78，相當於近六折優惠。
喜歡海鮮的市民，尖沙咀美麗華店推出$250「吞拿魚壽司15件裝」；荃灣西海之戀店則有$97.7的「特選三式刺身(三文魚/吞拿魚/赤蝦)」，還可以順手帶走限量日本香印提子($79.9/件)。
零食/美妝/家居好物大放送：美妝買一送一
除了美食，生活百貨同樣精彩。屯門市廣場店推出了主婦必搶「一蘭拉麵豚骨湯5入裝」，特價只需$117.9(原價$199.9)；銅鑼灣名珠城店則有女孩最愛的「Whip Premium酵素洗顏粉(30粒裝)」買一送一優惠；想要囤貨的家長和學生，旺角店的「Rhythm雙旋轉風扇($179.9)」與中環店的「蒸氣溫熱眼膜買2件半價」亦是不可錯過的夏日良伴。
DONKI溫馨提示，上述所有特選優惠商品皆為指定分店限定發售，而且數量非常有限，售完即止。這個周末不妨到就近DONKI分店尋寶，購買日本直送貨品。