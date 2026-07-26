DONKI七周年創業祭 全港10間分店激減 $7三文魚手卷/極上和牛/日系美妝買一送一攻略

深受歡迎的日本超市DON DON DONKI(驚安之殿堂)，不知不覺已陪伴香港人度過7個年頭！為慶祝這個大日子，全港10間分店正火熱同步舉行「7周年大創業祭」，第一期特選優惠即日起至8月2日強勢登場。DONKI這次打破常規，每間分店推出了「獨家專屬」限定折扣，從極上日本和牛、新鮮刺身壽司、日本人氣零食到美妝家居用品，通通以充滿的誠意特賣價回饋街坊，掀起全城搶購潮。

肉食控與壽司迷天堂 九龍灣震撼價 $7 手卷

這次「分店限定」充滿驚喜，各位老饕出發前記得看清路線圖。減價最震撼莫過於九龍灣淘大店，推出了$7一件超平價「三文魚手卷」，同場的日本和牛西冷扒，更由原價每100克$128激降至$78，相當於近六折優惠。