MOS Burger全線快閃大減價經典套餐$55起 全新日式和牛炸肉餅漢堡特盛登場

打風又落雨，出街或返工難免影響心情，不如用美食來撫慰身心。日式漢堡店MOS Burger由即日起至7月31日，全線推出「本周限定」4款限時優惠套餐。多款經典與全新漢堡，均配上金黃香脆的經典小食及清涼飲品，讓市民在雨天也能用平民價格，隨時隨地大飽口福。
全新「日式和牛炸肉餅」超滿足 邪惡玉子口感升級
本次快閃焦點，絕對是新登場的驚喜新品。「日式和牛炸肉餅特盛滿足套餐」優惠價只需$63起，主打外脆內多汁的頂級和牛炸肉餅。如果想再奢華一點，推薦進階版「日式和牛炸肉餅玉子特盛滿足套餐($67起)」，在濃厚肉香的炸肉餅上，疊加了一塊滑嫩厚實的玉子煎蛋，一口咬下層次分明。兩款全新和牛餐均可自由配搭「滿足雙拼」或「脆脆拼盤」，吸睛度與飽腹感同時拉滿。
兩大長青經典漢堡不加價$55即嘗
除了新口味，兩款經典長青漢堡迎來雙層大升級。「雙層魚柳漢堡特惠套餐」與芝味無窮的「雙層芝士漢堡特惠套餐」，這次均以$55即可品嘗。厚實的牛肉配上濃郁半溶芝士，簡直是肉食控和芝士控的慰藉。本次快閃推廣活動由即日起至7月31日，每日供應時段為早上11時至傍晚6時，全線MOS Burger、MOS Café及MOS Burger Express分店同步發售(數量有限，售完即止)。
查詢：MOS Burger