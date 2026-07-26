MOS Burger全線快閃大減價經典套餐$55起 全新日式和牛炸肉餅漢堡特盛登場

打風又落雨，出街或返工難免影響心情，不如用美食來撫慰身心。日式漢堡店MOS Burger由即日起至7月31日，全線推出「本周限定」4款限時優惠套餐。多款經典與全新漢堡，均配上金黃香脆的經典小食及清涼飲品，讓市民在雨天也能用平民價格，隨時隨地大飽口福。

全新「日式和牛炸肉餅」超滿足 邪惡玉子口感升級

本次快閃焦點，絕對是新登場的驚喜新品。「日式和牛炸肉餅特盛滿足套餐」優惠價只需$63起，主打外脆內多汁的頂級和牛炸肉餅。如果想再奢華一點，推薦進階版「日式和牛炸肉餅玉子特盛滿足套餐($67起)」，在濃厚肉香的炸肉餅上，疊加了一塊滑嫩厚實的玉子煎蛋，一口咬下層次分明。兩款全新和牛餐均可自由配搭「滿足雙拼」或「脆脆拼盤」，吸睛度與飽腹感同時拉滿。