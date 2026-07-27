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出版：2026-Jul-27 16:00
更新：2026-Jul-27 16:00

荃灣愉景新城8.2全民運動體驗日 免費親子體驗兼贏海洋公園門票

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荃灣愉景新城8.2全民運動體驗日 免費親子體驗兼贏海洋公園門票

想趁周末帶小朋友放電，不妨到荃灣愉景新城走走。第69屆體育節將於8月2日（星期日）舉行壓軸活動「全民運動體驗日」，現場有足球及籃球挑戰、免費親子運動體驗班、互動遊戲及打卡位，完成指定挑戰更有機會贏取海洋公園門票，全日免費入場。


足球、籃球挑戰即場參加　有機會贏海洋公園門票

第69屆體育節自4月展開，以「一線牽 全城動」為主題，在全港多區舉辦不同體育活動。配合康樂及文化事務署「全民運動日」，港協暨奧委會將於8月2日在荃灣愉景新城舉行壓軸活動「全民運動體驗日」。

當日設有兩項運動挑戰，包括「一分鐘投籃挑戰」及「極速盤射挑戰」，公眾可即場報名，毋須預先登記。投籃挑戰考驗參加者於一分鐘內投中的球數；足球挑戰則需盤球穿越障礙，再完成射門，以最快時間決勝。每節表現最佳的參加者均有機會贏取海洋公園入場門票。

免費親子運動體驗班　學習基本足球及籃球技巧

現場同時有互動攤位及主題打卡位，香港奧林匹克之友（HKOFC）更會舉辦免費親子籃球及足球體驗班，由導師教授基本球類技巧，並安排親子一同參與挑戰，家長與小朋友可以一同體驗運動樂趣。

有意參加體驗班人士須先成為香港奧林匹克之友會員，費用全免，名額有限，先到先得。

活動時間表

時間

活動

參加方法

12:00–12:40

HKOFC 親子籃球體驗班及「一分鐘親子籃球挑戰」 — 籃球 A 組

須成為 HKOFC 會員，並預先登記

12:40–13:20

HKOFC 親子籃球體驗班及「一分鐘親子籃球挑戰」 — 籃球 B 組

須成為 HKOFC 會員，並預先登記

13:30–14:15

全民運動挑戰 — 一分鐘投籃挑戰

即場報名

14:30–15:15

全民運動挑戰 — 一分鐘投籃挑戰

即場報名

15:30–16:10

全民運動挑戰 — 極速盤射挑戰

即場報名

16:10–16:50

全民運動挑戰 — 極速盤射挑戰

即場報名

17:00–17:45

HKOFC 親子足球體驗班及「一分鐘親子足球挑戰」 — 足球 A 組

須成為 HKOFC 會員，並預先登記

18:00–18:45

HKOFC 親子足球體驗班及「一分鐘親子足球挑戰」 — 足球 B 組

須成為 HKOFC 會員，並預先登記

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港協暨奧委會九龍公園設攤位　邀市民為港隊打氣

除了荃灣愉景新城的活動外，港協暨奧委會亦會參與康文署同日舉辦的全民運動日，在九龍公園體育館設置以「亞運項目投投樂」為主題的攤位，讓市民一同投入亞運氣氛，為即將於9月出戰亞運的中國香港代表隊打氣。

第69屆體育節－全民運動體驗日

日期：2026年8月2日（星期日）
時間：中午12時至下午7時
地點：荃灣愉景新城L1展覽區及多元智能運動場
費用：免費
內容：一分鐘投籃挑戰、極速盤射挑戰、HKOFC親子運動體驗班、互動攤位及主題打卡位

Poster 1

第69屆體育節－全民運動體驗日

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