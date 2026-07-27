荃灣愉景新城8.2全民運動體驗日 免費親子體驗兼贏海洋公園門票

想趁周末帶小朋友放電，不妨到荃灣愉景新城走走。第69屆體育節將於8月2日（星期日）舉行壓軸活動「全民運動體驗日」，現場有足球及籃球挑戰、免費親子運動體驗班、互動遊戲及打卡位，完成指定挑戰更有機會贏取海洋公園門票，全日免費入場。

足球、籃球挑戰即場參加 有機會贏海洋公園門票

第69屆體育節自4月展開，以「一線牽 全城動」為主題，在全港多區舉辦不同體育活動。配合康樂及文化事務署「全民運動日」，港協暨奧委會將於8月2日在荃灣愉景新城舉行壓軸活動「全民運動體驗日」。

當日設有兩項運動挑戰，包括「一分鐘投籃挑戰」及「極速盤射挑戰」，公眾可即場報名，毋須預先登記。投籃挑戰考驗參加者於一分鐘內投中的球數；足球挑戰則需盤球穿越障礙，再完成射門，以最快時間決勝。每節表現最佳的參加者均有機會贏取海洋公園入場門票。