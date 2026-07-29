日本人氣茶室nana’s green tea 25周年新品登場！聯乘宇治山政小山園打造限定抹茶新作(有片)

抹茶控必試！日本人氣茶室nana’s green tea為慶祝今年迎來創立25週年，香港兩間分店於即日至8月30日期間，限定推出夏日美饌與甜點新作。品牌攜手日本京都百年抹茶老店「宇治山政小山園」，呈獻全新抹茶甜品，即睇詳情。
週年限定新作登場
nana’s green tea於2001年首度在日本東京登場，為慶祝品牌成立25週年，nana’s green tea香港店現推出限定週年慶菜單，推出三款甜品與一款夏日鹹食，為各位帶來耳目一新的和風風味。今次品牌與與逾165年歷史的日本京都百年老店「宇治山政小山園」合作。以其世代相傳的製茶工藝，將天然濃郁、層次深邃的茶香注入多款新品中，打造出兼具視覺與味蕾衝擊的夏日食品。
焦點「抹茶曲奇奶昔．朱古力醬」（$58），以濃郁順滑的抹茶奶昔為底，加入清爽彈牙的抹茶果凍、香脆的 Lotus Biscoff 焦糖餅乾與絲滑抹茶忌廉，最後淋上濃郁朱古力醬。甜美中和醇厚抹茶的微甘餘韻，層次極為豐富。
專為夏日打造的消暑聖品「極．抹茶生朱古力芭菲」（$108）。嚴選濃醇抹茶交織綿密的抹茶軟雪糕與晶瑩果凍，再加入軟糯白玉、香脆玄米片及 Lotus Biscoff 餅乾，並以朱古力醬與忌廉裝飾，帶來視覺與味的雙重衝擊。
品牌對抹茶的致敬之作！三重抹茶軟雪糕($52)以招牌宇治山政小山園抹茶打造，軟綿順滑的抹茶軟雪糕淋上特濃抹茶醬，最後灑上日本純抹茶粉。三層茶香堆疊出無與倫比的濃郁感，回甘悠長細膩。
是次週年慶菜單還有別具夏日色彩的鹹食「韓風生鮪魚拌溫泉玉子丼」（$158），靈感源自韓國料理中的經典生拌，以醃漬鮪魚搭配溫泉蛋，配以生薑醬油，帶來清爽開胃、融會韓日特色的飯食之選。
全新迷你奶皇月餅禮盒首度登場
今年中秋，nana’s green tea香港店首度推出全新「迷你奶皇月餅禮盒」，以四款和風口味月餅傳達心意。禮盒設計融入日本傳統友禪染工藝，以繽紛花卉圖紋點綴，送上溫馨的節日氛圍。
四款以月餅口味包括「迷你麻糬蛋黃奶皇」、「迷你焙茶麻糬奶皇」、「迷你抹茶軟心奶皇」、「迷你黑芝麻奶皇」，口感順滑細膩，甜而不膩。「迷你奶皇月餅禮盒」定價為$268，即日起接受預購。顧客凡於2026年8月31日前訂購，更可享早鳥優惠價每盒$208。成功訂購的顧客可於2026年9月1日至25日期間，憑實體月餅兌換券於nana’s green tea位於啟德及黃竹坑的分店兌換月餅禮盒。