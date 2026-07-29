日本人氣茶室nana’s green tea 25周年新品登場！聯乘宇治山政小山園打造限定抹茶新作(有片)

週年限定新作登場

nana’s green tea於2001年首度在日本東京登場，為慶祝品牌成立25週年，nana’s green tea香港店現推出限定週年慶菜單，推出三款甜品與一款夏日鹹食，為各位帶來耳目一新的和風風味。今次品牌與與逾165年歷史的日本京都百年老店「宇治山政小山園」合作。以其世代相傳的製茶工藝，將天然濃郁、層次深邃的茶香注入多款新品中，打造出兼具視覺與味蕾衝擊的夏日食品。

焦點「抹茶曲奇奶昔．朱古力醬」（$58），以濃郁順滑的抹茶奶昔為底，加入清爽彈牙的抹茶果凍、香脆的 Lotus Biscoff 焦糖餅乾與絲滑抹茶忌廉，最後淋上濃郁朱古力醬。甜美中和醇厚抹茶的微甘餘韻，層次極為豐富。