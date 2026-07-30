全新低碳輕食Cafe登陸圍方 一系列高蛋白Gym餐/開張送免費雞翼

大圍又有全新餐廳進駐！主打低卡低碳飲食與新派料理的輕食Cafe品牌「Meet Met Met」，正式強勢登陸大圍地標商場「圍方」。品牌主打健康飲食，深受Gym友及健康飲食人士喜愛，今次新店不僅帶來驚喜全新元素，更推出開幕限時優惠，免費送2隻雞翼，即睇詳情！
走進宇宙銀河！打破傳統Cafe框架
今次全新開幕的圍方店，在環境設計上打破傳統文青Cafe框架，以「宇宙銀河」為核心概念，將銀河星塵、光影變化與星體軌跡完美融合於室內空間之中，營造出猶如置身宇宙的沉浸式體驗。
爆蛋白質餐單首度登場！四大高蛋白主食
圍方店特別推出專為Gym友研發的全新「Gym Met Met」高蛋白低碳系列主食，主打高蛋白質、高膳食纖維與低升糖指數，打破「健康餐等於無味」的刻板印象！
烤雞胸配番薯│西蘭花苗│自家製毛豆醬(蛋白質：80.6g/每份)：健身界的高蛋白戰神！嚴選超嫩滑雞胸肉先煎香後焗熟，搭配加入薄荷葉特別調製的自家製毛豆醬，清爽提味。再配上優質碳水番薯、富含維他命的西蘭花苗與扇形蕎麥麵天婦羅，一份即能完美滿足全日蛋白質與微量元素所需。
自家製黃茄醬虎蝦高蛋白扁麵(蛋白質：44.6g/每份)：增肌減脂必點之選，特別選用富含蛋白質的高蛋白扁麵，醬汁由廚藝團隊精選黃色車厘茄慢熬而成的獨家黃茄醬，酸甜中帶有些微焦香；加上即煎至金黃鮮甜的大尾彈牙虎蝦，視覺與味覺大享受。
慢煮澳洲牛肩肉蛋蓋七穀飯(蛋白質：49.8g/每份)：嚴選去脂澳洲牛肩肉，慢煮超過一小時而成。出餐前再以炙燒逼出焦香，搭配蛋味濃郁的日本雞蛋，以及以昆布木魚花湯底煲煮的七穀飯底(包含糙米、藜麥、黑米、紅米、大麥、蕎麥及燕麥)，膳食纖維豐富且低升糖，就算減脂期也能無負擔大口吃飯。
鮮果脆脆希臘乳酪(蛋白質：10.8g/每份)：選用近乎零脂肪的純希臘乳酪，表面鋪滿由奇異果、士多啤梨及香蕉組成的「維C三重奏」，一碗輕鬆滿足每日維他命C需求，再撒上香脆燕麥杏仁脆片，入口先脆後滑，美味無負擔。
三款果香高蛋白特飲
除了主食以外，Meet Met Met 圍方店同步研發三款兼具飽足感與營養的高蛋白特飲，包括香蕉燕麥朱古力蛋白特飲、芒果蛋白特飲以及士多啤梨蛋白特飲。每款特飲均加入了新鮮生果與天然食材調製，無論是做完運動需要快速補給蛋白質，抑或是減脂期間想尋求一杯具備飽肚感的健康飲品，都合適不過！
健康輕盈下午茶與人氣甜品
除了控熱量健康餐單，圍方店亦推出包含奇亞籽乳酪燕麥杯與花生醬西多士(配低糖糖漿)的 Meet Our Tea Set，奇亞籽富含Omega-3與高纖維，搭配外脆內軟、粒粒花生香濃的西多士與低糖糖漿，讓下午茶時光健康升級。
甜品方面，絕對不能錯過品牌的招牌，挪威焦糖芝士比利時牛角酥窩夫配 Häagen-Dazs 雪糕！即叫即烤的挪威焦糖芝士鹹香濃郁，面上撒滿即刨脆炸芝士，覆蓋著自選口味的 Häagen-Dazs 雪糕(雲呢拿或比利時朱古力)與外脆內軟的比利時牛角酥窩夫，保證一試難忘！
開幕限時優惠
即日起至8月31日，顧客凡於店內出示並追蹤 Meet Met Met 官方社交平台(FB/IG)，即可免費獲贈滋味雞翼2隻(價值$30)！
Meet Met Met 大圍店
地址： 新界沙田圍方三樓335號舖
營業時間：
周日至四：08:00 - 21:30(最後截單時間 21:00)
周五至六及假期前夕：08:00 - 22:00 (最後截單時間 21:30)