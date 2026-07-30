全新低碳輕食Cafe登陸圍方 一系列高蛋白Gym餐/開張送免費雞翼 (有片)

大圍又有全新餐廳進駐！主打低卡低碳飲食與新派料理的輕食Cafe品牌「Meet Met Met」，正式強勢登陸大圍地標商場「圍方」。品牌主打健康飲食，深受Gym友及健康飲食人士喜愛，今次新店不僅帶來驚喜全新元素，更推出開幕限時優惠，免費送2隻雞翼，即睇詳情！

今次全新開幕的圍方店，在環境設計上打破傳統文青Cafe框架，以「宇宙銀河」為核心概念，將銀河星塵、光影變化與星體軌跡完美融合於室內空間之中，營造出猶如置身宇宙的沉浸式體驗。

烤雞胸配番薯│西蘭花苗│自家製毛豆醬(蛋白質：80.6g/每份)：健身界的高蛋白戰神！嚴選超嫩滑雞胸肉先煎香後焗熟，搭配加入薄荷葉特別調製的自家製毛豆醬，清爽提味。再配上優質碳水番薯、富含維他命的西蘭花苗與扇形蕎麥麵天婦羅，一份即能完美滿足全日蛋白質與微量元素所需。

自家製黃茄醬虎蝦高蛋白扁麵(蛋白質：44.6g/每份)：增肌減脂必點之選，特別選用富含蛋白質的高蛋白扁麵，醬汁由廚藝團隊精選黃色車厘茄慢熬而成的獨家黃茄醬，酸甜中帶有些微焦香；加上即煎至金黃鮮甜的大尾彈牙虎蝦，視覺與味覺大享受。

慢煮澳洲牛肩肉蛋蓋七穀飯(蛋白質：49.8g/每份)：嚴選去脂澳洲牛肩肉，慢煮超過一小時而成。出餐前再以炙燒逼出焦香，搭配蛋味濃郁的日本雞蛋，以及以昆布木魚花湯底煲煮的七穀飯底(包含糙米、藜麥、黑米、紅米、大麥、蕎麥及燕麥)，膳食纖維豐富且低升糖，就算減脂期也能無負擔大口吃飯。