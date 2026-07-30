香港貓迷博覽會2026 ｜OneDegree聯乘Sport b. 南法花園打卡兼玩遊戲 贏貓咪套裝禮物

OneDegree將於7月31日至8月2日的「香港貓迷博覽會2026」聯乘法國時尚品牌Sport b.，以南法花園為主題設計展位，設貓咪打卡位及互動遊戲。現場下載OneDegree「陪胖日記®」手機應用程式成為會員，即可參加指定遊戲及換領限定禮物，即睇以下詳情。



南法花園貓咪打卡牆 留低主子可愛一面 OneDegree今次展位以南法莊園作為設計靈感，設置「主子打卡牆」，讓主人可以帶同愛貓影相。打卡區以紫色繡球花及粉紅玫瑰組成花牆，再配上黃白條紋復古遮陽篷，營造法式花園感覺。 現場亦設有貓爪造型座椅，配合OneDegree及Sport b.聯乘系列中的Dino恐龍和毛孩插畫，讓貓咪成為鏡頭主角。喜歡影靚相的貓奴，可以趁機與主子留低一輯法式花園打卡照。



OneDegree法式花園打卡牆

玩遊戲成功補水即獲貓咪禮物 除了打卡，OneDegree亦準備了「主子水滴幸運降落」遊戲。參加者只需下載「陪胖日記®」手機應用程式並成為會員，即可免費參加。投入水滴後，如果最後落入「成功補水」指定位置，即可即場獲得禮物一份。 禮物包括Puppy Crush刷牙手指套、Hill’s Science Diet泌尿道健康及去毛球配方成貓罐頭，以及有機草本機能肉泥條等，數量有限，送完即止。



30秒完成補水挑戰 可換限定禮物 另外，除了攤位遊戲，「陪胖日記®」亦推出「30秒毛孩補水大作戰」，以限時接水挑戰提醒主人留意毛孩的日常飲水量。參加者下載「陪胖日記®」後即可啟動遊戲，在30秒內累積補水量達500毫升或以上，於博覽會期間到OneDegree攤位即可免費換領限定禮物一份，數量有限，送完即止。 即場下載「陪胖日記®」 免費拎逗貓棒 未使用過「陪胖日記®」的貓奴，亦可以趁參觀博覽會時即場下載。完成下載並成為會員，即可免費獲贈逗貓棒一份，同樣先到先得，送完即止。



「陪胖日記®」亦可讓寵物主人記錄毛孩的健康及生活資訊，整理日常狀況，從生活細節開始留意毛孩健康。

獸醫講座談貓腎病 分享預防及保障資訊 OneDegree亦了安排獸醫講座，解惑主人們最關注的貓咪常見腎臟健康問題。坊間常以「十貓九腎」形容貓咪腎病問題，OneDegree將於8月1日（星期六）邀請註冊獸醫關妍慧（Dr. Kaylen Kwan）及OneDegree行政總裁周美華（Ms. Emily Chow）分享貓腎病資訊，從日常預防以至相關保障，讓主人進一步了解如何照顧主子的腎臟健康。

註冊獸醫Dr. Kaylen Kwan

OneDegree X Sport b.限定人寵系列 部分產品低至半價 今次OneDegree亦與Sport b.推出六周年期間限定人寵系列，將OneDegree的藍綠色調與Sport b.標誌性的Dino恐龍圖案結合。展位現場會有多款限定產品發售，包括T-shirt、公仔扣飾、寵物領巾、圍巾及首次推出的環保布袋等。 部分聯乘產品更會以低至半價發售，數量有限，售完即止。貓奴除了可以與主子影相及玩遊戲，亦可以順便看看今次限定聯乘系列。

OneDegree @ 香港貓迷博覽會 2026 詳情 日期：2026 年 7 月 31 日至 8 月 2 日 (星期五至星期日) 時間：中午12時至晚上9時 (8月2日開放至晚上8時) 地點：香港會議展覽中心 Hall 3BCD OneDegree 攤位：3C-G15 OneDegree x Dr. Kaylen Kwan 寵物健康講座詳情 日期：2026 年 8 月 1 日（星期六） 時間：下午2時至2時30分 地點：灣仔會議展覽中心 Hall 3 大會主舞台

