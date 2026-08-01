網上熱話｜淘寶店未能聯絡買家 寄89字信件求回覆 網民大讚：有交帶！

相信不少人都有淘寶網購的習慣，遇到的賣家質素可能略為參差。近日，一位網民分享淘寶購物趣事，店家疑因未能聯繫買家，竟不惜寄上一張89字信件，獲大批網民盛讚「有交帶」！

Threads友分享淘寶購物趣事 淘寶買嘢十分普遍，基本上想買的一切，只要搜尋相對應的關鍵字，基本上都可以尋找到，就連想自行訂製不同商品亦可以滿足到，極為方便。不過，因為買家及賣家雙方基本上只能夠在淘寶平台上聯繫，有時睇漏訊息的話，可能會引起誤會。近日，一位Threads友正正因為在淘寶訂製商品，但遲遲未有回覆賣家確認，令賣家不惜寄上信件求回覆。

千里傳送89字信件求回覆 賣家因為未能成功聯繫買家，只好將一封89字信件寄去收貨地址，當中寫到「樣圖需要您檢查確認的，淘寶上給你發送的訊息你沒看，電話也聯繫不上你」，無計可施之下只得「先給你發一張紙條，希望能盡快與你取得聯繫」。

網民爆笑留言 賣家用盡方法只求買家可以盡快回覆，更強調想盡快「完成核對工作」，以便「將精心訂製的產品盡快送達你手中」，可謂用心良苦。有趣的淘寶購物經歷引起網民回覆，有網民笑稱「現代嘅方法冇用，唯有飛鴿傳書」，亦有網民大讚賣家「有交帶」、「商家幾好呀」，更揚言「生意做到咁，唔買唔得了」。