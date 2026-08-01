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出版：2026-Aug-01 09:00
更新：2026-Aug-01 09:00

CHIIKAWA｜全新4款吉伊卡哇閘機聲登陸尖東站！ 必買限定八達通套裝（有片！）

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Joe42

CHIIKAWA粉絲盡情尖叫吧！即日起至830日逢星期五、六、日，全新4款閘機聲效登陸港鐵，當乘客於尖東站指定閘機出入時，將會聽到不同的吉伊卡哇角色聲效，絕對融化粉絲的心。一系列主題商品將會同步登場，粉絲必搶可愛與實用兼備的CHIIKAWA成人八達通套裝，讓CHIIKAWA陪伴粉絲度過每一天。

4款閘機聲效接力登場 首周為兔兔

活動期間，4款的閘機聲效會陸續登場。首兩周為兔兔聲效，其後閘機聲效將每周更換，各位粉絲不妨留意。 尖東站客務中心（近J出入口）與部分車站牆身同步貼上 CHIIKAWA ARTIVERSE主題裝飾，猶如進入故事世界。

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必搶CHIIKAWA八達通套裝

另外，即日起一系列主題商品在MTR e-Store網上商店、金鐘站及香港西九龍站門市等地方發售，當中包括粉絲必買的「CHIIKAWA ARTIVERSE 主題合金輕鐵列車及成人八達通套裝」和網上限定的「CHIIKAWA ARTIVERSE DIY 客務中心鉛筆刨」及「CHIIKAWA ARTIVERSE DIY 閘機釘書機及膠紙座」，極具收藏價值！

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港鐵尖東站閘機聲效時間表：

即日起至 8 月 2 日 及 8 月 7 日至 8 月 9 日

兔兔聲效

8 月 14 日至 8 月 16 日

聲效二

8 月 21 日至 8 月 23 日

聲效三

8 月 28 日至 8 月 30 日

聲效四

CHIIKAWA ARTIVERSE 港鐵主題商品發售詳情

發售日期

即日起

發售地點

MTR e-Store 網上商店

MTR e-Store 香港西九龍站門市

MTR e-Store 金鐘站門市

輕鐵屯門碼頭客務中心

輕鐵良景客務中心

紅磡站「載遇‧站見」鐵路展

LOUDER 門市

發售產品

● 主題合金輕鐵列車及成人八達通套裝 - 內含主題合金輕鐵列車一輛及主題成人八達通兩張（港幣 498 元）

● 【MTR e-Store 網上限定】DIY 客務中心鉛筆刨 （連主題 3 枝鉛筆）（港幣200 元）

● 【MTR e-Store 網上限定】DIY 閘機釘書機及膠紙座（連主題膠紙 1 卷）（港幣 200元）

● 主題輕鐵回力車 (吉伊卡哇/小八/兔兔)（每款港幣 118元）

● 主題立牌（港幣 80 元）

● 拼圖（500 塊）（港幣 280 元）

● B5 筆記本套裝 （一套三款，每套港幣 120 元）

● 吊飾（港幣 60 元）

● 筆袋（港幣 100 元）

● 可折疊手提袋（港幣 120 元）

數量有限，售完即止

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