網上熱話｜7歲妹妹出席爺爺喪禮未有講4字被母親辱罵 網民：生死教育唔係一日就學識

生老病死是人生必經階段，面對生命中大大小小的失去，除了自身有積極強韌的態度，身邊人的陪伴及支持亦十分重要。早前，一位從事殯儀業的網民在社交平台發文，分享一段聞者心酸、與生死教育有關的經歷，引起網民熱烈討論。

殯儀業人士分享經歷 早前，一位從事殯儀業的網民於Threads發文，分享在一場白事中與生死教育有關的經歷。他表示當時有一位年約6、7歲的小妹妹出席爺爺葬禮，「妹妹嘅高度同視線，都未至於可以望到棺木裏面嘅爺爺」，但妹妹仍然好乖地「雙手合十圍住棺木行」，尊重每一個儀式。

未有講4字被母親當眾呼喝 發文者分享瞻仰遺容的恆常做法為「一路圍住棺木瞻仰遺容嘅時候，家屬都會同先人講聲『一路好走』」，因此妹妹的媽媽見她未有出聲，就主動提點「叫爺爺一路好走」。惟妹妹可能「第一次出席呢種場合，唔敢講」，因而刺激到媽媽，令媽媽「突然間好大聲喺禮堂裏面呼喝，講呀：『我叫你同爺爺講，一路好走呀』」，最後令「妹妹更加驚，就更加唔敢講」。

網民直斥：呢個阿媽反省下自己 發文者理解「作為先人子女，係會傷心，但有陣時都要顧及一下小朋友嘅感受」、「因為喺小朋友嘅世界，死亡可能只係瞓着覺，或者去咗另外一個地方旅行」，更因此強調「『生死教育』喺書本上面冇辦法學到既一課」，要靠家人慢慢引導。媽媽的做法引起網民圍攻，有網民直斥「生死教育唔係一日就學得識，阿媽呢個位真係做得好差」、「真想呢個媽媽睇到呢段文章反省下自己」，亦有人建議「其實可以溫和咁同小朋友講，我哋依家同一齊同爺爺講聲 bye bye」、「媽媽都有情緒能理解，我在場會提一提等媽媽留意到自己態度，同會溫柔咁鼓勵妹妹講同爺爺最後見面講byebye」。