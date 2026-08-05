美食博覽2026優惠搶先睇 $1鮑魚/臘腸/燕窩/咖啡 $9花膠$99福袋(有片)

一年一度美食博覽2026將於8月13至17日舉行，今年繼續有大批限量優惠搶攻平價市場，由$1鮑魚、長壽麵、雞翼、咖啡，到$9花膠，部分更每日限量發售。亦有買一送一、福袋及特價套裝，以下為大家整理了今年美食博覽2026優惠懶人包，大家入場前可以先記低攤位位置，然後再血拼一番。

美食博覽2026 ｜$1必搶優惠 今年美食博覽有多款$1優惠，不少需要即場參加遊戲或限時搶購，部分每日只有數十份，想買平貨就要留意開售時間。 壽桃牌：$1/盒鮑魚雞湯味淮山麵，每日限量40盒（1E-A02）

安記海味：$1參加「飛天鮑魚鮑接福」遊戲，首日限9位參加，勝出隊伍可瓜分2,064粒零食鮑魚及60碗佛跳牆飛天麵（1D-C10）

冠華食品：$1參加釣零食遊戲，限時30秒，首日限20人；最高分可獲67包韓式風味黑芝麻杏仁齋雞粒（1D-A33）

廣昌隆臘味：$1玩「閃電臘腸手」遊戲贏臘腸，首日限量300份（1A-E28）

清漉：$1換購清漉湯套裝，原價$495，內含8包湯包，每日首8名（3B-F06） 繁星燒烤：$1蒜蓉BBQ雞翼急凍裝1磅，每日限量10份（1B-A32） 魚陣營：$1咖喱粗醬，8月13日至15日14:30至16:30推出，每日20個名額（1A-B12） 高格行有限公司：首30名可用$1購買船麵（1C-D28） 迪斯高國際有限公司：$1換購LAFARED精品掛耳咖啡3包，原價$75，每日限10份；另有$1換購馬來西亞人氣果汁及有氣蜜糖水7罐，價值$98，每日限20份（1D-B27） 業昌食品：$1順德鯪魚餅，每日限量60盒（1A-B27） 佳富高：首日$1搶購農心韓國版辛辣麵禮盒，限首10名

香記咖啡：$1咖啡掛耳包（1B-C14） 合泰海產：每日10:00及18:00，首10名可用$1搶購罐頭鮑魚（1C-D02） FIZ系列：$1換購產品，原價$12，每日限量360罐，分3個時段推出 振興牛丸：$1肉丸杯 尚品：指定日子推出$1燕窩糖水，每日上午10時開售，每款限10份（1A-C22） 美食博覽2026 ｜尚品每日限量搶 $1燕窩、$9鮑魚花膠 尚品今年推出「每日限量搶」，由8月13日至17日每日推出一款特價產品，全部於上午10時開售，每款限量10份。 8月13日：$1尚品燕窩銀耳露一盒

8月14日：$1尚品燕窩黑米露一盒

8月15日：$9回味紅燒一口鮑魚（4隻裝）一罐 8月16日：$9尚品花膠元貝海底椰養顏即飲湯一盒 8月17日：$9野生深海花膠筒（自用級）25克一包

另外，尚品每日亦有限量$399至尊花膠鮑魚車10部，以及$99零食福袋10套。 美食博覽2026 ｜$1換購咖啡、果汁 迪斯高國際有限公司今年有兩款$1換購優惠，其中馬來西亞人氣果汁及有氣蜜糖水一次可換7罐（原價$98）；另一款則是香港本地品牌LAFARED精品掛耳咖啡3包（原價$75）。兩款優惠均先到先得，每人每日只可換購一次。

美食博覽2026 ｜$99起福袋/美心月餅抽獎 除了$1搶購，美食博覽亦有多款套裝優惠。五豐行推出$99購物車套裝，內有20款日常食品，全場限量30架；另外憑指定身份證號碼7或5字，可免費領取禮物（1D-B02）。 日清則推出販賣機發光痛袋，售價$150，內含9個杯麵及一盒可可脆派（1C-B02）。 美心西餅亦有月餅優惠，包括麻辣月餅、杜拜朱古力月餅及月餅公仔盲盒；買滿$500可參加抽獎，有機會贏取999.9足金「美心流心月餅」（1C-C02）。

美食博覽2026 ｜全港首個「煙韌市集」 香港手工糯米糍買一送一 今年美食博覽Hall 3B亦有「煙韌市集」，由港集籌辦，集合十多個香港製造品牌，當中包括均香餅家、滑嘟嘟及甜入心等糯米糍及麻糬品牌，另有多個限量買一送一優惠。 九記食品廠：$1買10粒芫荽燒賣，每日限量20份

Donut Demo：購買任何正價產品後，可加$1換購自選波堤冬甩，原價最高$30，每日限量30件

滑嘟嘟：手工鮮奶麻糬系列買一送一，包括杜拜開心果朱古力、芋泥肉鬆等口味，每日限20份

均香餅家：極品貓山王糯米糍買一送一，每日限50份 麻糬鳥：指定口味片片麻糬買一送一，每日首20位 理想餅店及華爾登餅店：酸種千層撻限量50份，大雜錦曲奇餅限量30份，均有買一送一優惠

*「煙韌市集」攤位A11-A20、B17及B19

美食博覽2026 日期：8月13日（四）至8月17日（一）

開放時間：上午10時至晚上10時；（尾場8月17日）上午10時至下午6時

地點：灣仔香港會議展覽中心

