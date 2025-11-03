11月生日｜40個著數優惠 $100現金券/免費自助餐/迪士尼門票

11月壽星準備好未？一年一度的大日子，點少得同三五知己、親朋好友共度！以下為你搜羅全港40+生日優惠，涵蓋酒店自助餐、和牛燒肉火鍋放題、甜品拼盤、海洋公園及迪士尼樂園門票優惠等，總有一款啱你心水！想11月生日過得精彩又抵玩？即刻check吓以下精選優惠，締造難忘回憶啦！

11月生日優惠｜1.合味道紀念館 生日月到訪可享三重賞 合味道紀念館香港生日優惠全面升級，為每位壽星帶來貼心驚喜！壽星們於生日月份蒞臨，即可享優惠價入手生日套票，專屬三大福利：全新「清仔自助打印站」體驗、生日禮物包，以及指定工作坊門票四張。壽星可利用紀念館提供的生日打卡道具影相留念，自選主題相框，更可錄製窩心留言及祝福，送給摯愛，締造獨一無二的香港式生日回憶。 壽星須購買「生日禮物包」及成為工作坊參加者之一。生日優惠套票可於KKDAY網站預購，或直接於紀念館現場購買當日門票。 11月生日優惠｜2.平昌BBQ6折優惠 壽星專屬驚喜！於生日月份光顧任何御膳套餐，壽星即享6折優惠，更可獲贈牛肉蛋糕一個。牛肉蛋糕需至少提前一日訂座，並於訂座時註明使用生日優惠。到店當日須出示有效身份證明文件核實生日月份。 11月生日優惠｜3.8度海逸酒店 8度海逸酒店推出嚐「鮮」珍饌自助晚餐，多款矜貴及時令食材，美食包括入口鮮甜的即開新鮮生蠔、肉厚味鮮的鱈場蟹腳、新鮮刺身、韓式泡菜湯生滾野生珍珠貝、香煎鴨肝伴黑松露汁等。另外餐廳特設生日優惠，凡4位或以上同行惠顧自助晚餐，生日之星可享：

星期一至五生日之星半價連免費餐酒乙支或可選免費生日蛋糕乙個連餐酒乙支

星期六至日、公眾假期及前夕：生日之星半價、免費餐酒乙支、生日蛋糕乙個 *優惠不可與其他折扣、優惠或優惠券同時使用

11月生日優惠｜4.永年士多「生日麵」優惠 永年士多推出「生日麵」優惠，讓永年會員在其生日月份免費獲得「生日麵」套餐，包含招牌車仔麵餸（豬腸、豬紅、蘿蔔、魚蛋）及一杯冷熱飲品。此優惠需申請成為永年會員才能享用。 11月生日優惠｜5.DON DON DONKI 驚安の殿堂 生日優惠 不少人都喜歡到DON DON DONKI驚安の殿堂掃平貨，下載 Donki 手機 app 登記成為會員可享生日優惠，生日壽星可獲贈禮物一份，包括精選產品或是現金優惠券，切勿錯過！ 11月生日優惠｜6.城景國際 City Café 蟹鮮蠔饗‧海鮮自助晚餐 城景國際City Café 11月起推出全新「金鮑海膽‧生蠔自助晚餐」，以矜貴鮑魚、鮮甜海膽及生蠔美饌為主角，搭配多款時令海鮮珍饈，非常豐富，秋季必食！凡於11月起出示城景國際官方網頁之優惠惠顧自助晚餐，尊享優惠價成人淨價$368起，60歲或以上每位僅$288起，生日客人更可獲贈生日蛋糕半磅。此外，City Café 即日起亦呈獻震撼自助午餐優惠。凡惠顧自助午餐尊享低至每位$208起及生日客人可獲贈生日蛋糕。 11月生日優惠｜7.Pizza Hut 會員生日送$100現金券 凡登記成為Pizza Hut會員，基本會員及金會員可於生日月收到獎賞。基本會員可獲贈獲贈$50現金券，金會員則可獲贈獲贈總值$100現金券及免費拔呼地必勝批，兩個禮遇同樣吸引！



11月生日優惠｜8.中環Quiero Más 送即影即有/氈酒/生日卡 生日之星於生日與朋友同行，惠顧Quiero Más任何餐單，將獲贈即影即有照片及生日卡及一支精美自家製蝶豆花氈酒帶回家享用，優惠數量有限，送完為止。深紫色的蝶豆花氈酒花香四溢、餘韻醇厚，其獨特的變色特性能隨酸鹼度變顏色，如加入檸檬汁或湯力水後會變為紫色或粉紅色，安在家中都能調製顏色鮮豔的雞尾酒。優惠數量有限，送完為止。 11月生日優惠｜9.人氣旋轉餐廳自助山88折 位於灣仔的自助山餐廳可以360度旋轉，坐擁維港美景，一向都是慶祝的熱門選擇。餐廳特別為9月生日之顧客送上優惠，四人同行尊享88折生日優惠，各位慶祝生日時不妨考慮下。

*如超過四人，第五位或以上之同行賓客將不獲此優惠。 11月生日優惠｜10.成都人氣小龍坎火鍋 生日惠顧即送生日肥牛蛋糕 來自成都的小龍坎火鍋近日正式登陸香港，餐廳主打經 160 天精心發酵而成的「天府酵藏」湯底及香辣的經典牛油湯底，辣得有層次！每位當天生日惠顧的客人，都可以免費享有造型特別的生日肥牛蛋糕，更插上生日牌，美味之餘亦充滿儀式感，生日必食！ 11月生日優惠｜11.西班牙餐廳Aire 西班牙餐廳Aire主打正宗巴斯克燒烤風味，嚴選來自西班牙、大西洋及地中海的頂級海鮮與肉品，搭配從西班牙直送的醇厚美酒，氣氛浪漫又適合好友聚會！壽星於生日當月惠顧Aire，可享即拍照片、生日卡及精美慶祝寫碟服務，為你的生日增添獨特回憶。 11月生日優惠｜12.旺角「至尊重慶雞煲」推出留港消費優惠 旺角雞煲放題始祖「至尊重慶雞煲」為鼓勵港人留港消費，特別推出多個限時優惠，包括： •支持留港消費，憑全港消費單據票尾，於晚市惠顧全枱減$20； •學生優惠，出示學生證惠顧午市晚市每位減$10； •惠顧放題於晚上7:30前離座，每位減$20； •生日優惠，6人入座可享1人免費； 以上優惠不可同時使用，請致電2148 2628訂位時向店員查詢。



11月生日優惠｜13.歷山餐廳網上商店自助午餐及自助晚餐生日優惠 生日月惠顧歷山餐廳，每六位付費成人，一位當月生日之壽星，即可免費享用； 2位或以上付費客人，可獲贈半磅生日精選蛋糕乙個；7位或以上付費客人，可獲贈一磅生日精選蛋糕乙個。 免費用餐客人需另付以原價計算之加一服務費，免費生日蛋糕須於最少2日前預訂。 11月生日優惠｜14.Wooloomooloo Prime全新推出的紀念慶祝菜單 坐擁維港天際美景的西餐廳Wooloomooloo Prime全新推出的紀念慶祝菜單，專為生日、週年紀念及所有重要里程碑而設。預訂時，賓客提供姓名與日期等細節，即可尊享多重專屬禮遇：包括迎賓氣泡酒、精緻的桌面佈置，以及即影即有照片服務。 11月生日優惠｜15.愉景灣酒店 生日壽星免費 凡預約4位或以上惠顧愉景灣酒店Café bord de Mer＆Lounge自助晚餐，生日壽星免費，及獲贈鮮雜果香草忌廉生日蛋糕（半磅）一個。蛋糕需提前2天預約，用餐當日須出示證明文件。 11月生日優惠｜16.殿大喜屋 生日8位送1位 凡生日壽星於生日當日惠顧殿大喜屋尖沙咀店晚市放題時段，8位以上即可享壽星1位免費。 11月生日優惠｜17.Starbucks 生日送飲品 Starbucks 綠星級會員可於生日月份獲享1杯免費中杯裝手調飲品或1件蛋糕。

10月生日優惠｜18.銅鑼灣壽喜燒專門店肉佐 130cm 以下小童免費任食壽喜燒放題 生日想吃高質日式壽喜燒，位於銅鑼灣的「關東風和牛壽喜燒放題專門店」 肉佐 NIKUSA絕對是個好選擇！必試其宮城縣產仙台A5霜降黑毛和牛放題，多達 140 款菜式及食材，可任食刺身壽司、優質肉類、高質海鮮等，非常吸引！現凡午市或晚市 惠顧【Level1 - Level 5】任何一款放題餐目，並讚好及追蹤肉佐 Facebook / Instagram，即可享小童免費優惠(午市定量餐除外) 。 11月生日優惠｜19.九龍東皇冠假日酒店 生日送火焰朱古力球雪山蛋糕 生日到九龍東皇冠假日酒店的星幕餐廳惠顧晚餐，即免費送上火焰朱古力球雪山蛋糕，更可以自訂朱古力賀詞！每晚限量供應，優惠須提前一日預訂。 11月生日優惠｜20.帝逸酒店Alva House 11月生日壽星只要於生日當月在帝逸酒店官網預訂餐廳Alva House，並輸入優惠「ALVABDAY」，即可享6人同行，1人免費優惠及贈送生日甜品。 11月生日優惠｜21.杉玉居酒屋 送生日驚喜甜品拼盤＋即影即有 凡於6月生日正日惠顧杉玉居酒屋，堂食消費滿$70，並Follow【杉玉】FB 或 IG專頁，可免費獲贈生日驚喜甜品拼盤及即影即有一張。 11月生日優惠｜22.白石BBQ燒烤 送金牌乳豬一隻 11月壽星請留意！如果想在生日和親友燒烤慶祝生日？現即免費註冊成為白石BBQ會員，於生日月份內與摯友消費滿港幣1,500元，即可獲贈金牌乳豬一隻，皮脆肉嫩，滋味令人垂涎！大家只需提前三日透過網上預約，並於生日月份前一個月完成會員註冊，即可享此優惠。 11月生日優惠｜23.半島酒店 快樂生辰獎賞 半島酒店推出「快樂生辰獎賞」生日優惠，每位慶祝生日的顧客於生日正日惠顧大堂茶座晚餐2位即可獲贈生日蛋糕1個；惠顧大堂茶座晚餐4位或以上，即可享1位免費及獲贈生日蛋1個。

11月生日優惠｜25.Yamm免費汽酒＋生日蛋糕 生日之星於生日該月份與朋友到Mira餐廳Yamm慶生，可獲贈汽酒乙杯及生日蛋糕乙個。訂座須最少1日前預訂及訂座時說明「Birthday Celebration」以享優惠。 11月生日優惠｜26.熊本牛鍋 送和牛套餐 凡當月份生日的客人4人或以上同行，壽星即可免費享用皇牌套餐/澳洲和牛套餐（壽星需支付正價加一服務費），餐廳更免開瓶費及免切餅費！ 11月生日優惠｜27.香港百樂酒店 壽星免費+同行85折 香港百樂酒店的Park Café推出生日優惠，4人或以上當月生日壽星可免費享用自助午餐或自助晚餐，同行的親友可享8折優惠，而自助晚餐更送指定蛋糕一件。 11月生日優惠｜28.蟹膳送金框即時數碼相片 蟹膳主打高級日式蟹宴，必試人氣9道菜《嘉》套餐，美食包括鱈場蟹火鍋、鱈場蟹天婦羅、日本A5和牛薄燒等。生日壽星惠顧餐廳，更可獲得金框即時數碼相片及慶祝寫碟服務。

11月生日優惠｜29.The Tiffany Blue Box Cafe生日優惠 凡於48小時前訂座並說明享用此優惠，2人或以上惠顧，每位客人至少消費1份全日供應菜單上的套餐，生日之星即可享迷你Blue Box蛋糕及15分鐘旗艦店體驗。 11月生日優惠｜30.海洋公園 生日免費入場 香港居民只需要在香港海洋公園網站成功預約，並於生日當日出示成功預約確認信，及有效香港身份證或出生證明，即可以免費入場。 11月生日優惠｜31.入住酒店 送迪士尼樂園門票 壽星生日於正日惠顧迪士尼探索家度假酒店，即可獲一張免費迪士尼樂園門票，以及獲贈迪士尼主題蛋糕造型毛巾和生日卡。 11月生日優惠｜32.昂坪360免費 香港居民於生日當天出示香港身分證，可免費搭乘來回昂坪纜車 (標準車廂)，並可8折購買最多3張即日來回纜車門票 (標準車廂) 11月生日優惠｜33.香港杜莎夫人蠟像館 門票優惠價$160 香港杜莎夫人蠟像館推出港人生日優惠，由即日起至2025年12月31日止，香港居民在生日當天、生日前三天或生日後三天，可以憑優惠價港幣160元（原價港幣300元）購買入場門票，與眾多明人巨星一同慶祝生日！