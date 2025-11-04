熱門搜尋:
生活
2025-11-04 11:00:00

11月MUJI week登場 會員全場購物餐飲9折/送限定磁石貼

無印良品週間 MUJI week回歸！11716日期間，MUJI 會員於港澳全線門市、網店購物，或Cafe&Meal MUJI 餐飲消費，享額外9折優惠！服飾、收納、家居、食品等一應俱全，以超值價選購生活好物，即睇詳情。

精選商品優惠

踏入秋冬，是時候入手新衫換季！全線港澳店舖及香港官方網上商店舉行MUJI weekMUJI app HK & Macao手機app會員，專享全店購物額外九折優惠！最次精選產品包括全新的秋冬商品，以及各種秋冬服飾，絕對不能錯過。

精選服飾一覽

精選個人護理及家品

精選食品

Cafe&Meal MUJI餐飲優惠

Café&Meal MUJI全新季節餐目、甜點及飲品現已推出！想一試新品，於「無印良品週間 MUJI week」舉行期間，會員可享餐飲消費額外九折優惠。

網店優惠

  • 優惠一
    111014日期間，顧客凡於網上商店購物淨值滿$300或以上，即可獲得$30網店優惠券，供下次於網上商店購物滿$300或以上使用。
     
  • 優惠二
    1111, MUJI app會員凡於網上商店購物滿$1000或以上，除可獲得$30 網店優惠劵外，更可獲得$100 MUJI app電子優惠劵，供下次於實體店舖購物滿$500或以上使用。

限定禮品換領禮遇

111014日期間，於無印良品全線港澳實體店舖及Café&Meal MUJI消費淨值滿$300或以上，即可獲贈無印良品限定磁石貼一個。一共四款，隨機送出。數量有限，送完即止。

