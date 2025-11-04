11月MUJI week登場 會員全場購物餐飲9折/送限定磁石貼

無印良品週間 MUJI week回歸！11月7至16日期間，MUJI 會員於港澳全線門市、網店購物，或Cafe&Meal MUJI 餐飲消費，享額外9折優惠！服飾、收納、家居、食品等一應俱全，以超值價選購生活好物，即睇詳情。
精選商品優惠
踏入秋冬，是時候入手新衫換季！全線港澳店舖及香港官方網上商店舉行MUJI week，MUJI app HK & Macao手機app會員，專享全店購物額外九折優惠！最次精選產品包括全新的秋冬商品，以及各種秋冬服飾，絕對不能錯過。
精選服飾一覽
精選個人護理及家品
精選食品
Cafe&Meal MUJI餐飲優惠
Café&Meal MUJI全新季節餐目、甜點及飲品現已推出！想一試新品，於「無印良品週間 MUJI week」舉行期間，會員可享餐飲消費額外九折優惠。
網店優惠
- 優惠一
於11月10至14日期間，顧客凡於網上商店購物淨值滿$300或以上，即可獲得$30網店優惠券，供下次於網上商店購物滿$300或以上使用。
- 優惠二
於11月11日, MUJI app會員凡於網上商店購物滿$1000或以上，除可獲得$30 網店優惠劵外，更可獲得$100 MUJI app電子優惠劵，供下次於實體店舖購物滿$500或以上使用。
限定禮品換領禮遇
11月10至14日期間，於無印良品全線港澳實體店舖及Café&Meal MUJI消費淨值滿$300或以上，即可獲贈無印良品限定磁石貼一個。一共四款，隨機送出。數量有限，送完即止。