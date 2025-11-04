11月MUJI week登場 會員全場購物餐飲9折/送限定磁石貼

無印良品週間 MUJI week回歸！11月7至16日期間，MUJI 會員於港澳全線門市、網店購物，或Cafe&Meal MUJI 餐飲消費，享額外9折優惠！服飾、收納、家居、食品等一應俱全，以超值價選購生活好物，即睇詳情。

精選商品優惠 踏入秋冬，是時候入手新衫換季！全線港澳店舖及香港官方網上商店舉行MUJI week，MUJI app HK & Macao手機app會員，專享全店購物額外九折優惠！最次精選產品包括全新的秋冬商品，以及各種秋冬服飾，絕對不能錯過。 精選服飾一覽

精選個人護理及家品

精選食品

Cafe&Meal MUJI 餐飲優惠 Café&Meal MUJI全新季節餐目、甜點及飲品現已推出！想一試新品，於「無印良品週間 MUJI week」舉行期間，會員可享餐飲消費額外九折優惠。 網店優惠 優惠一

於 11 月 10 至 14 日期間，顧客凡於網上商店購物淨值滿 $300 或以上，即可獲得 $30 網店優惠券，供下次於網上商店購物滿 $300 或以上使用。



優惠二

於 11 月 11 日 , MUJI app 會員凡於網上商店購物滿 $1000 或以上，除可獲得 $30 網店優惠劵外，更可獲得 $100 MUJI app 電子優惠劵，供下次於實體店舖購物滿 $500 或以上使用。 限定禮品換領禮遇 11月10至14日期間，於無印良品全線港澳實體店舖及Café&Meal MUJI消費淨值滿$300或以上，即可獲贈無印良品限定磁石貼一個。一共四款，隨機送出。數量有限，送完即止。