2022聖誕好去處│Mega Box梵高聖誕 5大名作打卡位兼買法國直送精品

今年聖誕，MegaBox與法國博物館組織RMN及Traveling Muzeum聯手合作，以光影藝術完美呈現梵高著名畫作，讓一家大細於聖誕節置身名畫當中！
5大著名畫作打卡位
由即日至明年1月1日，顧客可於L5中庭遊覽「Joy to the World of Van Gogh」5大著名畫作打卡位：「光影星夜聖誕之旅」、「向日葵油畫風聖誕樹」、「夢幻花影鏡廊」、「《星空下的咖啡座》AR濾鏡」及「冬日梵高自畫像」。每個打卡位更加入聖誕元素及多媒體視覺效果，讓大家以嶄新的角度欣賞梵高作品，以及度過一個與別不同的梵高聖誕。
法國直送梵高精品
參觀完「Joy to the World of Van Gogh」體驗展後，顧客可於L5禮品店選購梵高產品，店內部分產品由法國博物館直送，利用梵高畫作設計成各款精緻又實用的禮品，包括手挽袋系列、機械手錶、文具、咖啡杯套裝等，讓顧客盡情選購聖誕禮物。
活動一浪接一浪
另外，亦可憑指定消費金額換領梵高精美禮品，包括《星夜》筆記薄、《十二朵向日葵》陶瓷杯、《十二朵向日葵》、《鳶尾花》或《星夜》手挽袋。顧客亦可憑即日消費或Mega Club積分參與Art Jamming工作坊活動，親手做一個《星夜》環保袋。此外，商場於平安夜及聖誕節當日在L5中庭舉行聖誕老人見面會，與大小朋友見面拍照留念，共度開心聖誕！