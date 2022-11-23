2022聖誕好去處│Mega Box梵高聖誕 5大名作打卡位兼買法國直送精品

5 大著名畫作打卡位

由即日至明年1月1日，顧客可於L5中庭遊覽「Joy to the World of Van Gogh」5大著名畫作打卡位：「光影星夜聖誕之旅」、「向日葵油畫風聖誕樹」、「夢幻花影鏡廊」、「《星空下的咖啡座》AR濾鏡」及「冬日梵高自畫像」。每個打卡位更加入聖誕元素及多媒體視覺效果，讓大家以嶄新的角度欣賞梵高作品，以及度過一個與別不同的梵高聖誕。