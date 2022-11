2022聖誕好去處│Mega Box梵高聖誕 5大名作打卡位兼買法國直送精品

Mega Box今年聖誕主題「Joy to the World of Van Gogh」,梵高沉浸式體驗展聖誕大型裝置。

今年聖誕,MegaBox與法國博物館組織RMN及Traveling Muzeum聯手合作,以光影藝術完美呈現梵高著名畫作,讓一家大細於聖誕節置身名畫當中!

5 大著名畫作打卡位 由即日至明年1月1日,顧客可於L5中庭遊覽「Joy to the World of Van Gogh」5大著名畫作打卡位:「光影星夜聖誕之旅」、「向日葵油畫風聖誕樹」、「夢幻花影鏡廊」、「《星空下的咖啡座》AR濾鏡」及「冬日梵高自畫像」。每個打卡位更加入聖誕元素及多媒體視覺效果,讓大家以嶄新的角度欣賞梵高作品,以及度過一個與別不同的梵高聖誕。

法國直送梵高精品 參觀完「Joy to the World of Van Gogh」體驗展後,顧客可於L5禮品店選購梵高產品,店內部分產品由法國博物館直送,利用梵高畫作設計成各款精緻又實用的禮品,包括手挽袋系列、機械手錶、文具、咖啡杯套裝等,讓顧客盡情選購聖誕禮物。