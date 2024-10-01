2024抗衰老精華推介 全面改善皺紋、暗沉及鬆弛 凍齡逆齡必買好物

2024抗老精華推介 全面改善皺紋、暗沉及鬆弛 凍齡逆齡必買好物

抗衰老精華2024｜自25歲起，肌膚內的膠原蛋白會以每年1%的速度悄悄流失，漸漸引起乾紋、皺紋、鬆弛、膚色暗沉不均等初老問題，原本緊緻彈嫩的輪廓也會開始鬆弛下垂。除了年齡增加會令肌膚老化外，日常生活習慣如睡眠不足、壓力太大，以及紫外線亦會加速肌膚衰老。想保持肌膚年輕，可透過使用抗老產品幫助肌膚補充膠原蛋白，延緩衰老，同時讓膚質更細緻，擺脫各種老化煩惱。 抗衰老精華 2024 ｜ Lancôme GÉNIFIQUE ULTIMATE 煥活修護精華 全新 GÉNIFIQUE煥活修護精華，配方採用突破性 Beta-Glucan-CM 修復「黑科技」，這種從醫學啟發的活性成分能提升肌膚自身的更新能力，改善肌膚的整體外觀，幫助對抗肌膚老化的可見跡象，極速修護肌膚損害，同時修復表皮屏障，保濕、舒緩及抗老一步到位。

抗衰老精華 2024 ｜ Clarins 第 9 代 Double Serum 賦活雙精華 Clarins科研發現，只有15%的衰老是受年齡增長影響，其餘85%的衰老源自於後天生活習慣。Clarins第9代賦活雙精華，以EPI 抗老逆時科技，配合首次用於護膚領域的法國巨型蘆葦萃取，透過其超強抗逆力，擊退細胞層面的「表觀老化」，令肌膚有效抵禦和修復外來環境造成的侵害，激活肌膚細胞自癒再生。

抗衰老精華2024｜Clarins第9代Double Serum賦活雙精華 $730/30ml、$1,020/50ml、$1,330/75ml

Clarins科研團隊花了5年時間，破解「表觀遺傳學」的奧秘並應用於美容領域，團隊進行臨床研究，招募30對同卵雙胞胎，比較她們的皮膚衰老情況。結果顯示，即使擁有相同基因，這些雙胞胎的衰老速度各有不同，並量化出生活方式對肌膚老化的影響，例如皺紋、暗沉、毛孔粗大等的遞增程度，證實不均衡的生活習慣會釋出抑制基因的物質，繼而加速肌膚老化。 Double Serum繼續採用2: 1「水+油」雙精華配方，親膚比例揉合22種高效水溶性及油溶性的植萃成分和 5 種活性成分，能迅速滲透肌膚。

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抗衰老精華 2024 ｜ su:m37 第 4 代奇蹟活酵修護肌底精華 奇蹟活酵肌密注氧精華自2009年推出後深受歡迎，品牌今年研發兩大升級成分Cyto-ferm Activator和Liquid Ceramide Complex。新配方比第3代，更能強化肌膚屏障，同時修復受損屏障，讓成分變得更細微，更易被吸收，繼而提升保濕度、彈力及改善屏障。另一Liquid Ceramide Complex成分專為敏感肌膚打造，與上一代相比，神經醯胺含量大增2.2倍，粒子卻縮小20%，提升吸收度之餘，更有效鞏固角質層，減少肌膚水分流失，恢復及填充受損的肌膚屏障，改善毛孔粗大。

抗衰老精華 2024 ｜ PHYSIOGEL 逆齡抗氧精華液 逆齡抗氧精華液重點保濕提亮，主要成分為維他命原B5、C及E，有助提亮並改善暗沉膚色，同時改善肌膚光澤度，令整體膚色回復亮白。它同時有效淡化黑色素及減淡色斑，針對夏天留下來的黑斑和暗瘡印，把握秋冬季時期回復無暇冷白肌。再加上含紓緩保濕因子維他命原B5，達到補水鎖水功效，輕盈質地容易被肌膚吸收瞬即回復滋潤健康。