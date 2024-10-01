2024抗衰老精華推介 全面改善皺紋、暗沉及鬆弛 凍齡逆齡必買好物

抗衰老精華2024｜自25歲起，肌膚內的膠原蛋白會以每年1%的速度悄悄流失，漸漸引起乾紋、皺紋、鬆弛、膚色暗沉不均等初老問題，原本緊緻彈嫩的輪廓也會開始鬆弛下垂。除了年齡增加會令肌膚老化外，日常生活習慣如睡眠不足、壓力太大，以及紫外線亦會加速肌膚衰老。想保持肌膚年輕，可透過使用抗老產品幫助肌膚補充膠原蛋白，延緩衰老，同時讓膚質更細緻，擺脫各種老化煩惱。
抗衰老精華2024｜Lancôme GÉNIFIQUE ULTIMATE 煥活修護精華
全新 GÉNIFIQUE煥活修護精華，配方採用突破性 Beta-Glucan-CM 修復「黑科技」，這種從醫學啟發的活性成分能提升肌膚自身的更新能力，改善肌膚的整體外觀，幫助對抗肌膚老化的可見跡象，極速修護肌膚損害，同時修復表皮屏障，保濕、舒緩及抗老一步到位。
抗衰老精華2024｜Clarins第9代Double Serum賦活雙精華
Clarins科研發現，只有15%的衰老是受年齡增長影響，其餘85%的衰老源自於後天生活習慣。Clarins第9代賦活雙精華，以EPI 抗老逆時科技，配合首次用於護膚領域的法國巨型蘆葦萃取，透過其超強抗逆力，擊退細胞層面的「表觀老化」，令肌膚有效抵禦和修復外來環境造成的侵害，激活肌膚細胞自癒再生。
Clarins科研團隊花了5年時間，破解「表觀遺傳學」的奧秘並應用於美容領域，團隊進行臨床研究，招募30對同卵雙胞胎，比較她們的皮膚衰老情況。結果顯示，即使擁有相同基因，這些雙胞胎的衰老速度各有不同，並量化出生活方式對肌膚老化的影響，例如皺紋、暗沉、毛孔粗大等的遞增程度，證實不均衡的生活習慣會釋出抑制基因的物質，繼而加速肌膚老化。
Double Serum繼續採用2: 1「水+油」雙精華配方，親膚比例揉合22種高效水溶性及油溶性的植萃成分和 5 種活性成分，能迅速滲透肌膚。
抗衰老精華2024｜su:m37 第4代奇蹟活酵修護肌底精華
奇蹟活酵肌密注氧精華自2009年推出後深受歡迎，品牌今年研發兩大升級成分Cyto-ferm Activator和Liquid Ceramide Complex。新配方比第3代，更能強化肌膚屏障，同時修復受損屏障，讓成分變得更細微，更易被吸收，繼而提升保濕度、彈力及改善屏障。另一Liquid Ceramide Complex成分專為敏感肌膚打造，與上一代相比，神經醯胺含量大增2.2倍，粒子卻縮小20%，提升吸收度之餘，更有效鞏固角質層，減少肌膚水分流失，恢復及填充受損的肌膚屏障，改善毛孔粗大。
抗衰老精華2024｜PHYSIOGEL 逆齡抗氧精華液
逆齡抗氧精華液重點保濕提亮，主要成分為維他命原B5、C及E，有助提亮並改善暗沉膚色，同時改善肌膚光澤度，令整體膚色回復亮白。它同時有效淡化黑色素及減淡色斑，針對夏天留下來的黑斑和暗瘡印，把握秋冬季時期回復無暇冷白肌。再加上含紓緩保濕因子維他命原B5，達到補水鎖水功效，輕盈質地容易被肌膚吸收瞬即回復滋潤健康。
抗衰老精華2024｜Caudalie 升級版提升緊緻肌底眼霜
Caudalie的白藜蘆醇提昇緊緻系列主打穩定白藜蘆醇和天然純素膠原蛋白成分。品牌最近推出升級版的提昇緊緻肌底眼霜，配合特製冰感按摩頭使用，有效改善浮腫，緊緻眼周，擊退眼周初老徵兆。
眼霜由純素膠原I、濃度達500ppm的品牌專利成分葡萄藤白藜蘆醇、純素膠原蛋白萃取和微透明質酸複合物揉合而成，在補充膠原蛋白1的同時，激活5倍膠原蛋白自生力及2倍透明質酸自生力，強化眼周肌膚。為避免眼周和指腹皮膚之間的拉扯，眼霜特意配上特製的冰感按摩頭，配合細滑啫喱質感，不但能被快速吸收，富有冰涼感的按摩頭更有助促進眼周微循環、加快擊退浮腫細紋、黑眼圈和紓緩倦眼痕跡，令雙眸回復神采。