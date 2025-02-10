2025抗衰老精華推介 解決暗沉/鬆弛/皺紋/色斑問題 凍齡逆齡必買

2025抗衰老精華推介 解決暗沉/鬆弛/皺紋/色斑等問題 凍齡逆齡必買

抗衰老精華 2025 ｜ CHANEL 一號紅山茶花精華液 CHANEL一號紅山茶花系列精華針對肌膚老化現象，包括皺紋、毛孔、彈性與亮澤光采，以紅色山茶花萃取針對第一階段肌膚老化，提升細胞活力，並推動肌膚組織活力機制。一號紅山茶花精華液含高濃度紅色山茶花萃取和寡肽，保持肌膚年輕面貌，重煥光澤，令肌膚更見柔滑，皺紋即時減淡。使用後兩個月，效果更增加3倍。

配合最新CHANEL一號紅山茶花系列乳霜，注入紅色山茶花萃取及山茶花神經醯胺，提升肌膚彈性和屏障功能，從而保持年輕面貌。配方質感幼滑、輕盈，令肌膚更強韌，保持屏障功能，抵禦外界環境傷害 。連續使用僅7天，令肌膚更飽滿。 連續使用兩個月後，更可減少皺紋與毛孔的顯眼度，提高肌膚彈性、光澤度及柔滑度。

CHANEL一號紅山茶花乳霜 乳霜 $1,005/50g、補充裝 $855/50g

抗衰老精華 2025 ｜ Dior Beauty 完美活能超效活氧緊緻精華 呼吸是維生關鍵，原來肌膚的細胞呼吸作用，是年輕肌膚的要素，然而由20歲起就逐漸受影響。Dior的科研人員發現，細胞的呼吸作用，無論是表皮層還是真皮層，均會隨年齡增長減慢，從25到90歲之間會減慢40%，削弱肌膚組織的生命力和年輕狀態。Dior Capture的活氧膠原再生科技可激活氧氣輸送，顯著修復缺乏膠原蛋白的肌膚，提升細胞生產力，有助消除老化及功能失調的細胞，更令I型膠原蛋白的生成量增加3倍。精華為肌膚帶來即時緊緻效果，持續使用可減淡皺紋、增加柔滑度及彈性。

抗衰老精華 2025 ｜ AP BEAUTY A.O. 賦活細胞抗氧雙精華 雙精華結合A.Oxinol和Volcanyeast兩種專利成分，前者的超強抗氧化力量比維他命C高3.7倍，減褪由自由基及氧化引起的老化跡象；後者具修復力，能使脆弱下垂的皮膚重煥活力，由內而外提供深層、結構性的緊緻效果。 品牌調製3:7雙層精華配方，上層為30%抗氧A.O. Oil Complex，下層則為70%高濃度水溶活性成分，親膚水油比例能突破原本無法穿越的脂質屏障，把強效成分輸送到皮膚深層，有效延緩老化，煥活暗啞膚色，提升肌膚光澤度、緊緻度及透亮度，而且有效提升肌膚抗氧能力，明顯修復肌膚。低敏配方一次過補充肌膚所需的油分及水分：既為乾性皮膚補充油分和強化鎖水功能，同時亦能為油性皮膚補充水分，減少過多油脂分泌，達致水油平衡。

抗衰老精華2025｜AP BEAUTY A.O. 賦活細胞抗氧雙精華 $1,250 / 40ml

抗衰老精華 2025 ｜ Caudalie 升級葡萄籽尊貴時光逆轉全效精華 含高達98%天然純素成分的精華，輕柔的凝膠水漾質感輕易被吸收，滲入肌底細胞，改善皺紋、細紋、色斑、暗啞、缺水、鬆弛、下垂和凹陷等各種歲月痕跡，顯著緊緻肌膚。 精華蘊含與哈佛大學共同研發的全新革命性抗老科技Longevity抗老專利與品牌葡萄專利成分白藜蘆醇結合，促進膠原蛋白、彈性蛋白及透明質酸增生，從而減淡皺紋；配合萃取自花梨木的天然豐盈填充萃取物等，緊緻肌膚、提昇輪廓，同時淡化、擊退和預防色斑，提供抗氧化效能，極速緊膚V臉。

抗衰老精華2025｜Caudalie 新升級葡萄籽尊貴時光逆轉全效精華 $1,080/30ml

抗衰老精華2025｜Elizabeth Arden PREVAGE 三合一修復精華 $860/30ml 抗衰老精華 2025 ｜ Elizabeth Arden PREVAGE 三合一修復精華 精華擁有三重抗衰老功效：能淡化5種主要表情紋，重塑並緊緻肌膚膠原蛋白，修復肌膚屏障；輕盈精華發揮六胜肽(Argireline Peptide)力量，能放鬆緊繃的面部肌肉，同時保護肌膚免受氧化和環境壓力的侵害，防止自由基造成任何細胞損傷。成分完美結合，修復和保護肌膚，逆轉衰老跡象，讓肌膚煥發青春活力。

抗衰老精華 2025 ｜ Suisse Programme 盈潤煥顏精華 $1,780/50ml 瑞士護膚品牌Suisse Programme新出盈潤煥顏系列The Rich Series，利用幹細胞培養技術，以及生長在阿爾卑斯山的石竹珍珠花，研發出冰河幹細胞，賦予肌膚緊緻潤澤的修護力量。 配合專利黃金多肽及黃金維他命C組成的「黃金肽C複合物」，令肌膚速效吸收活性成分，促進膠原自生、祛皺抗氧、塑造更緊實3D輪廓。配方同時加入專利皂莢淡紋萃取物及水分通道因子，能增加角質細胞ATP能量及保濕力，帶動活性成分循環滲透，打造緊緻柔滑的肌膚。 抗衰老精華2025｜Suisse Programme 盈潤煥顏精華 $1,780/50ml

抗衰老精華 2025 ｜ Yves Rocher 膠原寒冰花精華 Yves Rocher全新膠原寒冰花系列，以寒冰花為主要成分，這種花原產於南非沙漠地區，可適應於不同極端環境，即使在惡劣環境下都能抵抗、存活及繁衍。品牌經12年研究，發現寒冰花具有卓越去皺紋功效外，同時有效激活膠原蛋白和透明質酸自然生成。 精華以冷萃取技術透過酶水解步驟，提煉出比平時2倍以上的活性分子，能更完整地將寒冰花的功效發揮到極致，有助促進皮膚的抗皺機制，能深層皺紋減淡同時提升膠原蛋白，令皮膚更緊緻及豐盈。