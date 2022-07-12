28天可以解決肌膚問題？了解皮膚更新周期的原理

不少品牌和美容療程聲稱28天可以解決肌膚問題，也讓我們相信28天就等於皮膚更新的周期！但是為甚麼是28天？為甚麼我的雀斑和痘印過了28天還在？讓我們了解一下皮膚更新周期的原理吧！ 皮膚更新就是新細胞取代死去細胞的過程 我們的皮膚簡單分為皮下組織、真皮層和表皮層，而其中的表皮層從內到外更分為基底層、棘層、顆粒層和角質層。皮膚更新周期就是表皮層的最深的基底層形成，然後逐漸移到皮膚的最上層（角質層），最後脫落的過程。整個過程大約需要28至40天，所以不少品牌也採用這個概念作為宣傳口號。

年齡增長會影響皮膚更新周期。(Elina Fairytale from pexels)

不一定是 28 天！年齡的增長會有影響 皮膚更新周期會隨著年齡的增長而變慢，也受著生活習慣、護膚品和其他外來因素所影響。嬰兒正快速成長中，所以他們的皮膚細胞更新速度是成人的兩倍，而且看起來光滑幼嫩。到了20至40歲期間，周期就會變成大約28天，所以廣告上的28天也不完全是錯！但是，當年齡繼續增長到50歲時，皮膚的更新周期就會變成60至90天，所以年長的肌膚也顯得暗沉和粗糙。

定時溫和去角質能促進代謝。(Ron Lach from pexels)

皮膚更新的周期內可以解決的問題 為甚麼過了28天肌膚問題還存在？因為28天只是表皮層更新的周期，所以能解決的問題也是有限於表皮層發生的表象。既然如此，可以在更新周期內可以改善的問題有甚麼呢？ 1. 老舊角質引起的暗沉乾燥 代謝減慢讓老舊角質無法自然脫落，堆積成厚厚的角質層，導致暗沉和乾燥等問題。在皮膚更新周期內有適當地去角質和加強保濕，能有助代謝，經過更新周期後，皮膚狀態就能有所改善。 2. 黑色素沉澱 黑色素細胞分佈在於表皮層的最底，即是基底層，在受到剌激時，例如紫外線和內分泌的改變，就會開始製造黑色素。美白產品的原理就是阻隔黑色素的形成，或者加速角質代謝，所以要看到美白產品的成效，也要等待皮膚的更新周期喔！ 3. 乾紋細紋 乾紋和皺紋有甚麼分別？乾紋是表皮層上質層乾燥而造成，而皺紋就是真皮層的問題，成因包括老化、日曬和長時間的生活習慣。只要加強皮膚保濕，在皮膚更新周期就可以改善乾紋問題，但若說到面上的皺紋，就沒有這麼簡單了。

充足睡眠可改善皮膚代謝。(Ketut Subiyanto from pexels)