3COINS登陸香港 首間分店選址銅鑼灣 網民：希望係3個5蚊

日本連鎖雜貨店3COINS即將登陸香港，開設本港首間旗艦店！有眼利網民日前銅鑼灣希慎廣場地庫位置，發現3COINS圍板，並寫上「Opening in July」，預計將於7月開幕。

3COINS創辦於1994年，主打親民價位與日系設計感，在東京、大阪等熱門城市設有多家門店，深受港人歡迎，去旅行行街一定會去。3COINS貨品種類繁多，由廚房小物、洗衣用品、燈具、毛毯、擺設，到化妝品、化妝用具、手機配件都有，更有家居小傢俬及各式收納箱，過去可能因為行李無位而無法入手，如今3COINS來港，相信大家可以準備銀彈！

3COINS 招聘銷售員 3COINS香港首間分店位於銅鑼灣希慎廣場地庫，目前正圍上裝修圍板，並寫上「Opening in July」，預料將於7月開幕。與此同時，3COINS亦正招聘銷售員，招聘公告表明是「日本品牌3COINS在香港的授權經營店」，由於圍板有出現「by Yaichi谷日百貨」的字眼，相信3COINS是與此日本食品雜貨電商平台合作。