3COINS登陸香港 首間分店選址銅鑼灣 網民：希望係3個5蚊

日本連鎖雜貨店3COINS即將登陸香港，開設本港首間旗艦店！有眼利網民日前銅鑼灣希慎廣場地庫位置，發現3COINS圍板，並寫上「Opening in July」，預計將於7月開幕。
3COINS創辦於1994年，主打親民價位與日系設計感，在東京、大阪等熱門城市設有多家門店，深受港人歡迎，去旅行行街一定會去。3COINS貨品種類繁多，由廚房小物、洗衣用品、燈具、毛毯、擺設，到化妝品、化妝用具、手機配件都有，更有家居小傢俬及各式收納箱，過去可能因為行李無位而無法入手，如今3COINS來港，相信大家可以準備銀彈！
3COINS招聘銷售員
3COINS香港首間分店位於銅鑼灣希慎廣場地庫，目前正圍上裝修圍板，並寫上「Opening in July」，預料將於7月開幕。與此同時，3COINS亦正招聘銷售員，招聘公告表明是「日本品牌3COINS在香港的授權經營店」，由於圍板有出現「by Yaichi谷日百貨」的字眼，相信3COINS是與此日本食品雜貨電商平台合作。
網民憂心售價：開得希慎應該唔慌平
3COINS另一大賣點是價錢相宜，大多商品定價只需3個日圓硬幣，即300日元(未連稅)(約港幣16元)就可以買到，不過對於3COINS銅鑼灣新店，不少網民都擔憂其售價是否仍能保持在如此相宜的價錢，「百yen店賣12蚊，咁3COINS會唔會賣36？」、「希望唔好太貴，貴就無咗3COINS意義，但佢開得希慎應該唔慌平」、「30coins?」、「3個5蚊please… 」。不過亦有不少網民認為，即使價錢貴過日本仍算是合理，「正喎！雖然實貴過日本，但唔係成日飛嘅人都好想買3COINS㗎！」、「我都係舊年先識佢，買過一次就成日心掛掛，仲follow晒佢啲ig，成日睇有咩新貨，成日都因為3 coins嘅新貨而好想去日本 」、「30蚊其實OK」。