45R LEI LEI Crossover系列 熱帶風情夏裝 帶來夏季愜意

新系列不僅僅是衣服，更是一場視覺盛宴，色彩繽紛的花卉圖案、鉤織細節以及可愛小飾品，通通激活衣櫥魅力。穿上45R新系列，彷彿置身牙買加的海濱，享受著微風拂面，耳邊還傳來海浪低語。

夏天來了，度假模式啟動！今夏日本品牌45R，從牙買加自然風光和悠閒島嶼生活中汲取靈感，推出「LEI LEI Crossover」系列，讓時裝迷瞬間感受到陽光、沙灘和海浪的呼喚。

45R自2013年春夏推出經典「 Saijiki 歲時記」系列，這次混入牙買加的色彩和民族元素，讓它充滿生命力。設計中描繪了活潑的老虎、猴子及鳥類，色彩的搭配趣味十足，讓每一件衣裳都像是一幅生動畫作。在面料方面，這些手工製作的布料，質感樸實而溫暖，搭配舒適涼爽的Khadi Oxford布料，讓穿著者在炎熱夏季裡保持清爽。

接下來介紹的「Irie Aloha Print」系列，當中的「Irie」一字，在牙買加方言中意味「感覺極佳」，幸福滿滿！此系列運用夏威夷風格的拔染印花，布料上精緻的洛神花和雞蛋花圖案，巧妙融入reggae元素，還在衣裳偷偷藏了一隻俏皮小變色龍，增添穿搭時的趣味。

Linen Lotus Print 復古亞麻系列

最後的全新復古亞麻系列，採用100%亞麻布料，全在日本手工精心編織，展現微微褪色的獨特復古質感。大膽的蓮花印花設計，讓整體看起來既時尚又藝術感十足。寬鬆的剪裁不僅舒適，還散發著自然淳樸格調，讓穿著者能輕鬆駐足。

45R LEI LEI Crossover系列，帶領穿者踏上一段熱帶之旅，享受陽光、沙灘與愜意的生活方式，而且時尚和舒適兼得，是最佳的夏日單品。

45R

地址：香港灣仔星街 7 號