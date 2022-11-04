5秒敷完｜DermaElements x SNOW KIWI無針拉提面膜+噴霧 5秒提升減皺紋

美國醫學品牌DermaElements首次聯乘SNOW KIWI，推出秒速無針拉提面膜及秒速膠原精華噴霧。面膜以5秒敷完為賣點，帶來多種效果，包括減少皺紋的數量及深度、增加皮膚彈性及保濕。面膜選用5大天然溫和成分，解決保濕、衰老和皺紋3大最常見的肌膚問題，天然溫和而高效。

秒速無針拉提面膜採用DermaLayr的生物活性納米纖維技術，改變護膚成分輸送到皮膚底層的方法，非侵入性地將深海膠原蛋白和活性物質快速輸送到真皮層，可在5秒直達皮膚角質層，15分鐘內將膠原蛋白和活性成分輸送到真皮皮膚層1.8mm，並在50分鐘內將膠原蛋白和活性成分輸送到真皮層達2.5mm，擊退衰老和皺紋等肌膚問題，並針對最早出現過早衰老跡象的區域，例如眼部四周，法令紋，額頭等，從根源將問題攔截。