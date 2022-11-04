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2022-11-04 17:00:00

5秒敷完｜DermaElements x SNOW KIWI無針拉提面膜+噴霧 5秒提升減皺紋

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5秒敷完｜DermaElements x SNOW KIWI無針拉提面膜+噴霧 5秒提升減皺紋

5秒敷完｜DermaElements x SNOW KIWI無針拉提面膜+噴霧 5秒提升減皺紋

美國醫學品牌DermaElements首次聯乘SNOW KIWI，推出秒速無針拉提面膜及秒速膠原精華噴霧。面膜以5秒敷完為賣點，帶來多種效果，包括減少皺紋的數量及深度、增加皮膚彈性及保濕。面膜選用5大天然溫和成分，解決保濕、衰老和皺紋3大最常見的肌膚問題，天然溫和而高效

秒速無針拉提面膜採用DermaLayr的生物活性納米纖維技術，改變護膚成分輸送到皮膚底層的方法，非侵入性地將深海膠原蛋白和活性物質快速輸送到真皮層，可在5秒直達皮膚角質層，15分鐘內將膠原蛋白和活性成分輸送到真皮皮膚層1.8mm，並在50分鐘內將膠原蛋白和活性成分輸送到真皮層達2.5mm，擊退衰老和皺紋等肌膚問題，並針對最早出現過早衰老跡象的區域，例如眼部四周，法令紋，額頭等，從根源將問題攔截。

DermaElements X SNOW KIWI 秒速無針拉提面膜 $1,225/7片 DermaElements X SNOW KIWI 秒速膠原精華噴霧 $195/30ml

兩款產品使用方法簡單，先噴上秒速膠原精華噴霧於全臉，取下背面透明保護膠片並敷上面，等待5 秒就可以剝離淺藍色的承托紙。兩款產品配合使用更有效填充真皮層底部的膠原蛋白，獲得最大效果。精華噴霧亦可以單獨作為爽膚水使用。精華噴霧亦單獨作為爽膚水使用，蘊含海洋膠原蛋白，有效恢復肌膚天然彈性，減少皺紋，具有高抗氧化作用，有效延緩衰老，同時為肌膚補充營養和水分。

面膜採用純天然的配方，不含乳化劑、穩定劑或有害化學載體，亦不經動物測試。

面膜採用純天然的配方，不含乳化劑、穩定劑或有害化學載體，亦不經動物測試。

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