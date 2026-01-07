辭職禮儀｜離職面談勿太「真實」自動退出公司WhatsApp群組等7大建議

遞過辭職信，打工仔彷彿進入「無皇管」狀態，但「山水有相逢」，真的可以毫無包袱地「hea過」最後的通知期嗎？近日就有打工仔於討論區發文，分享自己以前辭職後做過的「荒唐事」，引起網民熱烈討論。 樓主指以前於客戶服務熱線投訴科工作時，每天都會被客人「問候」，但遞信後，他開始反擊，與客人互駡，更有客人曾激動得到Office找他，幸好被樓下保安攔截了。互駡事件更驚動經理每天「mon call」偷聽，最便樓主被安排於Pantry坐等收工，直至通知期完結。

帖文一出，惹網民熱議，紛紛分享自己辭職後做過的「瘋狂事跡」： 「派過期餅」

「用盡張醫療卡免費射波射足兩星期」

「last day del 左其中一個 excel file 」

「將所有我要做既task做錯晒照交；將唔係我既task接晒黎做再日日拖deadline」

「將一疊收到既invoice 碎晒 利申 我既工作就係process invoice 幫公司找數」

「職煲劇，返office 半個鐘就話出去睇地盤，其實返屋企瞓覺、做gym」

「直接煲劇遲到 試過打完卡就出左去睇戲」

「遞信後每日ot清埋啲手尾」

「日日走去公司唔同lab到坐係到打機」

職埸靠關係 「劈炮唔撈」非大曬！ 辭職通知期內，僱傭雙方仍受法例保障，「去得太盡」的行為，例如刪除公司電腦資料、利用公司機密資料收取利益等，隨時可能要賠償公司損失，甚至有機會觸犯不誠實使用電腦罪行、私隱及版權條例！ 因此無論因為任何原因辭職，都應保持職業操守，維護好個人聲譽，並安守員工本份，完成手頭上的工作，亦要協助接手的同事了解崗位職責及工作細節，妥善做好交接工作，才能無後顧之憂。除了要做好交接工作，打工仔還有甚麼辭職禮儀需注意？

打工仔辭職7大禮儀 1. 首先通知上司 應最先告知直屬上司辭職的消息，以示尊重，並準備一封大方得體的辭職信作正式通知，好讓他及早做好工作安排，避免影響整體工作進度。 2. 離職面談別太「真實」 某些公司會安排離職面談，讓上司或HR接見辭職員工，了解其辭職原因、對工作的看法等，而這些資料公司可能會記錄在案，所以打工仔表達意見時，謹記要留有餘地、點到即止，別力數公司或上司不是；有更好「路數」的人，亦別說風涼話，避免留下負面印象，日後好相見。

4. 表達謝意 離職前，可以以下方式向同事、上司表達謝意，感謝他們對自己在職期間的照顧，好來好去： 派「散水餅/禮物」 「派散水餅」已是「港式離職」的指定動作，若嫌傳統的西餅、蛋糕老土，亦不妨準備一些得體的「散水禮物」，例如花茶包、小盆栽等，亦顯心思。

感謝電郵 散水餅/禮物大多只會派給自己部門的同事，如想向那些有少許交情，或曾於工作上給予幫忙的其他部門同事表達謝意，一封言簡意賅的感謝電郵就最適合不過，尤其適合一些任職大企業的打工仔。 5. 公司電腦別留下任何個人痕跡 雖然公司未必會翻查你使用過的電腦，但為免留下任何痕跡遭人話柄，還是小心為上。離職前，檢查清楚公司電腦有沒有留下私人記錄，例如自動輸入密碼、網站瀏覽記錄、未刪除的私人文件及電郵等，確保自己「乾淨」離場。

6. 自動退出所有工作通訊群組 離職後，可再次於工作群組向大家表達謝意及祝福，然後識相地自動退出群組，以免發生群組成員不好意思將你移除、而你又繼續接收公司訊息的尷尬情況。 7. 注意社交平台的言行 打工仔不但要做好門面工夫，亦要注意私下言行，即使對舊公司或同事有怨言，離職後也別於網絡世界亂說話，甚至大吐苦水，人言可畏，難免口耳相傳，傳回當事人耳中，與人結怨。

公司需注意的交接事項 除了打工仔要做好以上辭職手尾，有人力資源顧問亦提醒公司需注意以下交接細節：

I. 主動發放員工辭職消息 收到員工的辭職通知後，公司應主動與辭職員工商量發放辭職消息的時間及方式，並先發制人，以公司名義通知所有人，避免辭職員工私下交代。 II. 保護公司機密資料 為免員工離職時帶走公司機密資料，公司應預先將資料存放於具完善保護措施的雲端系統，限制員工只能透過員工帳戶存取雲端資料，並禁止下載到私人手機或電腦；當然，公司亦可於聘請員工時，簽訂保密協議或限制性條款，以保障自己。 辦公室久坐運動︱4秒就得救？燒脂成效高