西貢WM酒店自助餐買1送1 人均$377起歎燕窩宴/佛跳牆/龍蝦蟹肉伊麵

西貢 WM 酒店推出最新自助餐優惠，買1送1後平均每位約 $377 起，便可在晚市時段享用三小時海鮮與熱食盛宴。今季自助餐以「燕窩」為主題，從前菜、主菜到甜品都加入相關元素；而農曆新年期間亦會推出限定版「馬年新春自助晚餐」，加入賀年撈起、龍蝦蟹肉伊麵等特別菜式，另每人附送佛跳牆一客，即睇以下優惠詳情。

西貢 WM 酒店自助餐買1送1優惠 按此訂購 價錢：$754起/2人（人均：$377） 售賣日期：2026年1月8日晚上9點起至1月14日 適用日期：2026年1月9日至3月31日

用餐時段：18:30 - 21:30

西貢 WM 酒店 「珍饈燕會自助晚餐」 酒店今季主打「珍饈燕會自助晚餐」，以燕窩入饌作為亮點。餐檯上由前菜、湯品、熱葷至甜點均見燕窩元素，可一次過品嚐多款特色菜式。除了主題菜外，亦會提供常見自助餐美食，包括海鮮、刺身、沙律及熱盤選擇。

WM 酒店 「馬年新春自助晚餐」 另外，馬年新春自助晚餐將於 2026 年 2 月 16 日至 19 日（年廿九至大年初三）供應。菜式以新春為主題，包括：賀年魚生撈起及上湯龍蝦蟹肉伊麵，成人每位附送一客佛跳牆。同場亦會提供一系列節日甜品，如柑橘朱古力蛋糕、草莓紅桑子蛋糕、車厘子白朱古力蛋糕、黑白芝麻蛋糕及紅豆椰汁糕等。