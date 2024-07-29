暑假就到，是時候計劃行程，趁早預訂心水節目！7月有不少Klook優惠碼等住大家，等大家可以以最優惠價錢預訂心水食玩買好去處，即睇內文了解詳請！
Klook 支持香港運動員
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滙豐信用卡夏日放試玩優惠
憑滙豐信用卡於Klook單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款前輸入以下優惠碼，可享低至一折限時優惠！推廣期內，每位用戶可獲享各優惠一次，每日中午12:00發放新一輪名額！
預訂全線產品通用 (不包括除外產品)
單一淨額簽賬滿港幣 1,500 元，可享港幣 150 元折扣。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：7月1日至7月31日(逢星期一中午12:00發放名額)
優惠碼：HSBC24J150
預訂全球玩樂 – 主題樂園 ＋景點門票＋水上樂園
可享港幣半價優惠，單筆最高折扣金額為港幣500元
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：7月1日至7月7日(逢星期一中午12:00發放名額)
優惠碼：HSBC24ATT50
半價預訂日本產品
可享半價優惠，單筆最高折扣金額為港幣500元
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：7月8日至7月14日(逢星期一中午12:00發放名額)
優惠碼：HSBC24JP50
一折預訂日本產品
可享一折優惠，單筆最高折扣金額為港幣1000元
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：7月8日至7月14日(逢星期一中午12:00發放名額)
優惠碼：HSBC24JP90
半價預訂中國內地產品
可享半價優惠，單筆最高折扣金額為港幣500元
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優惠期限：7月15日至7月21日(逢星期一中午12:00發放名額)
優惠碼：HSBC24CN50
一折預訂中國內地產品
可享一折優惠，單筆最高折扣金額為港幣1000元
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優惠期限：7月15日至7月21日(逢星期一中午12:00發放名額)
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預訂全球遊覽及體驗、交通產品
可享半價優惠，單筆最高折扣金額為港幣500元
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優惠期限：7月22日至7月31日(逢星期一中午12:00發放名額)
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預訂全球租車
預訂全球租車單一淨額簽賬滿港幣$1,000，可享額外9折優惠，單筆最高折扣金額為港幣200元。
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優惠期限：7月22日至7月31日(7月1日00:00發放名額)
優惠碼：HSBC24CR10
預訂全球指定酒店
預訂以下酒店單一淨額簽賬滿港幣$1,000，可享額外9折優惠，單筆最高折扣金額為港幣200元。
指定酒店：請按此
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優惠期限：7月22日至7月31日(7月1日00:00發放名額)
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放試玩優惠 最高減$500優惠碼
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購買Klook全線活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠
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