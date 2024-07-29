7月Klook優惠碼｜信用卡專享每週限定優惠低至1折 半價預訂景點門票(不斷更新)

暑假就到，是時候計劃行程，趁早預訂心水節目！7月有不少Klook優惠碼等住大家，等大家可以以最優惠價錢預訂心水食玩買好去處，即睇內文了解詳請！

Klook 支持香港運動員

Klook陪你一齊睇4年一度體壇盛事，齊撐香港運動員！未夠鐘睇賽事? 即上Klook搶快閃限量優惠碼，一齊集氣香港運動員再創佳績！消費滿HK$800可減HK$1️00！

使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：7月29日19:30至7月31日23:59

優惠碼：HKGOGOGO100

滙豐信用卡夏日放試玩優惠

憑滙豐信用卡於Klook單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款前輸入以下優惠碼，可享低至一折限時優惠！推廣期內，每位用戶可獲享各優惠一次，每日中午12:00發放新一輪名額！

預訂全線產品通用 (不包括除外產品)

單一淨額簽賬滿港幣 1,500 元，可享港幣 150 元折扣。

使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：7月1日至7月31日(逢星期一中午12:00發放名額)

優惠碼：HSBC24J150

預訂全球玩樂 – 主題樂園 ＋景點門票＋水上樂園

可享港幣半價優惠，單筆最高折扣金額為港幣500元

使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：7月1日至7月7日(逢星期一中午12:00發放名額)

優惠碼：HSBC24ATT50

半價預訂日本產品

可享半價優惠，單筆最高折扣金額為港幣500元

使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：7月8日至7月14日(逢星期一中午12:00發放名額)

優惠碼：HSBC24JP50

一折預訂日本產品

可享一折優惠，單筆最高折扣金額為港幣1000元

使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：7月8日至7月14日(逢星期一中午12:00發放名額)

優惠碼：HSBC24JP90

半價預訂中國內地產品

可享半價優惠，單筆最高折扣金額為港幣500元

使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：7月15日至7月21日(逢星期一中午12:00發放名額)

優惠碼：HSBC24CN50

一折預訂中國內地產品

可享一折優惠，單筆最高折扣金額為港幣1000元

使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：7月15日至7月21日(逢星期一中午12:00發放名額)

優惠碼：HSBC24CN90

預訂全球遊覽及體驗、交通產品

可享半價優惠，單筆最高折扣金額為港幣500元

使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：7月22日至7月31日(逢星期一中午12:00發放名額)

優惠碼：HSBC24TAP50

預訂全球租車

預訂全球租車單一淨額簽賬滿港幣$1,000，可享額外9折優惠，單筆最高折扣金額為港幣200元。

使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：7月22日至7月31日(7月1日00:00發放名額)

優惠碼：HSBC24CR10

預訂全球指定酒店

預訂以下酒店單一淨額簽賬滿港幣$1,000，可享額外9折優惠，單筆最高折扣金額為港幣200元。

指定酒店：請按此

使用次數：每名用戶僅可使用乙次

優惠期限：7月22日至7月31日(7月1日00:00發放名額)

優惠碼：HSBC24HT10