7-Eleven聯乘Sanrio推出全新3D香水系列 限量特別版玉桂狗造型/香水+樽雙盲盒換購

Sanrio粉絲必入手！7-Eleven聯乘8位Sanrio人氣角色，打造全新「閃漾滿氛香水套裝」系列！是次系列更首度聯乘本地香氛品牌BeCandle，每款香水均由香港製造，自由打造專屬個人的香氣！全系列一共有9款Sanrio角色3D造型香水樽及9款BeCandle香水，當中包括超限量隱藏版玉桂狗香水樽及香水。是次系列更首次以以雙盲盒形式換購，一次可換購香水樽及香水盲盒，即睇詳情！

破天荒以雙盲盒形式換購，一次可換購2個，分別載有3D造型香水樽盲盒1個及BeCandle香水盲盒1個，帶來雙倍開盲盒驚喜之刺激快感！而你可以在集齊喜愛的Sanrio 角色3D造型香水樽和香水後，再以套裝內的漏斗自行注入香水樽內，製作岀最理想的香水組合，無論送禮還是自用都心思滿分，展現到獨一無二的個性魅力！全套「閃漾滿氛香水套裝」將於11月19日早上7時起在7-Eleven閃亮登場，絕對限量換購！立即 unbox your perfume，體驗閃漾的節日驚喜，打造專屬你的香氣故事！

8 款 Sanrio 人氣角色鑽石造型登場 11月19日早上7時起，閃漾滿氛香水套裝將於全港7-Eleven登場！一眾 Sanrio 超人氣角色Hello Kitty、玉桂狗Cinnamoroll、漢頓Hangyodon、Little Twin Stars的Kiki和Lala、My Melody、Kuromi及 Kerokerokeroppi，齊齊化身3D造型香水樽蓋，以鑽石切角面設計搭配透切外觀，十分精緻！樽身亦印有角色圖案，無論是自用、作為家居擺設，還是用作送禮，都相當適合。

BeCandle 獨家調製 9 款香水 本地人氣香氛品牌BeCandle更為7-Eleven獨家調製9款香味，涵蓋了花香、果香、木質調、檀香、柑橘調及海洋調，滿足不同風格的需求，無論是甜美可愛的風格，還是清爽中性的風格，皆能找到心水香味。全系列香水原料均由法國嚴選採購，再於香港製造，質量有保證。 限量雙隱藏版盲盒登場 是次系列將首度推出限量「雙隱藏版」盲盒，有機會抽出限量隱藏版香水樽，及隱藏版香水香氣，帶來雙重驚喜！隱藏版玉桂狗Cinnamoroll將以3D夢幻閃爍造型亮相，全透明設計配上閃亮金粉，散發有如星光迷人光澤。隱藏版僅有2%機會抽中，極具收藏價值，粉絲必珍藏！ 而隱藏版香水是BeCandle的「梗有FUN喺左近」，以橙花、晚香玉與青檸為主調，靈感源自7-Eleven 的三種代表色，呈現活力都市景象。明亮花果香交織出舒適又時尚氛圍。

限量雙隱藏版盲盒登場

電子及實體印花派發詳情 由2025年11月19日早上7時起至2026年1月13日止。顧客於7-Eleven實體店舖或網店單次購物滿$20，即可享電子或實體印花1張，其後每$10可多享1張印花，如此類推。 顧客須下載及登記成為7-Eleven應用程式之會員並同時綁定yuu帳戶，於網上購物時即可獲得相關交易之電子印花。於店舖購物時，需於付款前讓店員掃描yuu ID或已綁定的八達通或恒生enJoy卡驗證yuu會員身份，便可獲得相關交易之電子印花。印花派發以單一交易計算，電子及實體印花亦不能轉換及合併使用。 換購詳情 套裝包括「3D造型香水樽」盲盒及「BeCandle香水」盲盒各1個。「3D造型香水樽」 及 「BeCandle 香水」 均預先包裝並隨機換購，顧客不能選擇款式。 電子印花：由2025年11月19日早上7時起至2026年1月16日止，儲齊20張電子印花，即可免費隨機換購「閃漾滿氛香水套裝」1套，限量5,000套，數量有限，先到先得；或儲齊4張電子印花加$60，即可隨機換購1套；或儲齊6張電子印花加$99，即可隨機換購2套。 實體印花：由2025年11月19日早上7時起至2026年1月16日止，儲齊4張實體印花加$60，即可隨機換購「閃漾滿氛香水套裝」1套；或儲齊6張實體印花加$99，即可隨機換購2套。 yuu會員專享優惠：由2025年11月19日至2026年1月13日止。兌換日期由2025年11月19日早上7時起至2026年1月16日止。以8,800yuu 積分加$25，即可隨機換購「閃漾滿氛香水套裝」1套。