7-Eleven Fun Time之選 美少女戰士雨傘 SANRIO杯子蛋糕造型積木 Pokémon盆栽造型積木 DREAM TOMICA聯乘機動戰士夢幻系列車仔

多套日本經典動畫雲集7-Eleven，化身不同款式精品，讓大家重拾童年回憶，當中包括美少女戰士直身雨傘及縮骨遮；全新積木系列分別有SANRIO杯子蛋糕造型和Pokémon盆栽造型，而且每個系列各有5款設計，款款都有不同人氣角色加持。還有DREAM TOMICA首度聯乘機動戰士高達，推出夢幻系列車仔。

兩款美少女戰士雨傘 美少女戰士直身雨傘以透明設計為主，方便配襯不同造型，無論清新文青風抑或黑色型格風都一樣合適。至於美少女戰士縮骨遮則以滿天小繁星拼湊出大片星海，加上露娜獨有的紫色，襯托出超浪漫星空。

SANRIO 杯子蛋糕造型積木 每位Sanrio角色均代表一種水果口味蛋糕，蛋糕上面附有縮小版甜品和餐具，分拆後可轉換成角色分享甜品的迷你情景，十分可愛。積木約有80至120粒，拼砌時間為20至30分鐘，而且圖案採用絲印而非貼紙，不會起角亦不易變色。

Pok é mon 盆栽造型積木 集合了5大人氣Pokémon角色搭配多肉植物，並附上咭紙可以寫字，亦可當作留言座使用。積木顆數約180至220粒，拼砌時間約30分鐘，圖案同樣採用絲印而非貼紙，適合大人細路一齊玩。

TOMICA 聯乘機動戰士車仔 TOMICA與機動戰士高達首次合作，聯乘推出夢幻系列車仔，其中包括由機械設定師大河原邦男繪製的原創款式，特意加上單反相機、動力管線、天線、星星記號等多個細節位，充滿機動戰士的機械感覺。