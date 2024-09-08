8度海逸酒店15週年優惠 嘆海鮮自助晚餐+$150起再送雙人住宿一晚

8度海逸酒店迎來15週年慶典，9月9日至9月23日期間，酒店eShop將推出15週年限定優惠！只要預訂雙人自助海鮮晚餐即享人均$150起住宿體驗，同行小朋友更可免費用餐及入住，想知詳請即睇內文。

於9月9日至9月23日期間，凡透過eShop預訂2024年9月12日至10月31日的雙人自助海鮮晚餐，即可享優惠價每位HK$150起獲取一晚住宿體驗。同行的5歲或以下小童更可免費用餐及入住。此外，還可享優惠價升級房間，入住期間可免費使用酒店的室外游泳池和健身中心，讓您在舒適的客房中度過愉快的夜晚。即時記低日子，9月9日準時搶優惠！

8度餐廳呈獻獨特的「泰饗時光海鮮自助晚餐」，提供琳琅滿目的新鮮海鮮及泰式風味料理。不論喜歡清爽鮮甜的海鮮，還是酸甜辣香的泰式佳餚，都能讓您大飽口福！

新鮮海鮮包括每日空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開新鮮生蠔，入口鮮甜！還有肉厚味鮮的鱈場蟹腳、飽滿結實的紐西蘭青口、鮮味十足的海蝦及海螺等冰鎮海鮮無限任食，一次盡享多款新鮮滋味！刺身及壽司區亦會無限提供即點即切的新鮮刺身，包括三文魚、鯛魚、阿根廷紅蝦及各款壽司，屬必吃之選。開胃前菜則有一系列泰式風味冷盤，如泰式無骨鳳爪沙律、泰式柚子蝦沙律、泰式肉碎沙律等，讓您仿佛置身泰國街頭。

現場即製專櫃亦為您呈獻泰式風味美饌，包括醒胃的冬蔭功海鮮煲、入口即化的煎鵝肝伴黑松露汁。一系列泰式熱葷推介有鮮嫩多汁的泰式香茅燒春雞、惹味的泰式青咖喱大蝦、香氣四溢的泰式肉碎炒飯及必食的紅燒花膠伴花菇、避風塘軟殼蟹、麻辣蜆煲等，燒牛肉及燒羊扒，每款菜式各具特色，帶來層出不窮的味覺體驗。

泰式盛宴當然要以甜品做結尾，誠意推薦酒店招牌甜品芒果拿破崙、芒果布甸、榴槤慕絲蛋糕及抹茶芒果卷等。自助晚餐更設無限量供應細膩幼滑的Mövenpick雪糕，款款美味甜點矚目登場！