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KKday 優惠碼｜新用戶優惠 首次下載KKday app 的香港用戶，現在輸入優惠碼「APP15HK」，滿 HK$300 即減 HK$15 使用次數：每名用戶可使用乙次

優惠碼：APP15HK KKday 優惠碼｜AEON信用卡優惠 使用AEON信用卡預訂產品即享折扣。 即減HK$50 預訂單一海外、中國內地及澳門旅遊產品，簽賬滿HK$250，輸入優惠碼即減HK$50。 使用次數：每名用戶僅可使用乙次 優惠期限：9月2日至9月30日 優惠碼：KKDAEONS50 出發日期: 2024-09-02 - 2024-12-31 即減HK$80 預訂單一海外、中國內地及澳門旅遊產品，簽賬滿HK$500，輸入優惠碼即減HK$80。 使用次數：每名用戶僅可使用乙次 優惠期限：9月2日至9月30日 優惠碼：KKDAEONS8050 出發日期: 2024-09-02 - 2024-12-31 SIM卡、Wi-Fi產品優惠 預訂單一SIM卡或WiFi產品簽賬滿HK$100，輸入優惠碼即減HK$50。 使用次數：每名用戶僅可使用乙次 優惠期限：9月2日至9月30日 優惠碼：KKDAEONSSIM 出發日期: 2024-09-02 - 2024-12-31 日本酒店住宿優惠 預訂單一日本酒店住宿單一簽賬滿HK$800，輸入優惠碼即減HK$250。 使用次數：每名用戶僅可使用乙次 優惠期限：9月2日至9月30日 優惠碼：KKDAEONS250 出發日期: 2024-09-02 - 2024-12-31 香港本地自助餐優惠 憑AEON信用卡預訂香港本地人氣自助餐滿HK$1000可享95折優惠。最高可扣減HK$150！ 使用次數：每名用戶僅可使用乙次 優惠期限：9月2日至9月30日 優惠碼：24KKDAEON150 KKday 優惠碼｜滙豐信用卡優惠 海外旅遊即減高達HK$100 用滙豐信用卡預訂中日韓台及長線旅遊產品滿HK$800或以上95折 (最高折扣金額HK$100) 使用次數：每名用戶僅可使用乙次 優惠期限：1月1日至12月31日 優惠碼：24KKDHSBC100 出發日期: 2024-01-01 - 2025-03-31 本地活動即減高達HK$150 使用滙豐信用卡預訂港澳吃喝玩樂滿HK$1,000或以上95折 (最高折扣金額HK$150) 使用次數：每名用戶僅可使用乙次 優惠期限：1月1日至12月31日 優惠碼：24KKDHSBC150 出發日期: 2024-01-01 - 2025-03-31

KKday 優惠碼｜PayMe優惠 「PayMe」享全線產品95折 即日起至12月31日，預訂KKday產品滿HK$400，輸入優惠碼可享即時95折優惠，並以PayMe付款，享最高HK$40折扣。名額有限，用完即止。 使用次數：每名用戶僅可使用乙次 優惠期限：4月17日至12月31日 優惠碼：PAYME5OFF 出發日期: 2023-10-04 ~ 2025-03-31 「PayMe」享海外機場接送及交通票劵HK$10折扣 即日起至12月31日，預訂機場接送及交通票劵產品輸入優惠碼以Payme付款可享即時HK$10優惠。名額有限，用完即止。 使用次數：每名用戶僅可使用乙次 優惠期限：1月1日至12月31日 優惠碼：PAYMEAIR24 出發日期: 2023-01-03 ~ 2025-03-31 「PayMe」享海外半日/一日遊產品高達HK$200折扣 即日起至12月31日，香港會員購買任何半／一日遊滿HK$1200，並便用PayMe付款，輸入優惠碼可享93折優惠，名額有限，用完即止。 使用次數：每名用戶僅可使用乙次 優惠期限：1月1日至12月31日 優惠碼：PAYMEAIR24 出發日期: 2024-01-03 ~ 2025-03-31

KKday 優惠碼｜Citi信用卡優惠 海外旅遊即減高達HK$100 使用Citi信用卡預訂中日韓台及長線旅遊產品滿HK$800或以上95折 (最高折扣金額HK$100) 使用次數：每名用戶僅可使用乙次 優惠期限：1月1日至12月31日 優惠碼：24KKDCT100 出發日期: 2024-01-01 ~ 2025-03-31 本地活動即減高達HK$150 使用Citi信用卡預訂港澳吃喝玩樂滿HK$1,000或以上95折 (最高折扣金額HK$150) 使用次數：每名用戶僅可使用乙次 優惠期限：1月1日至12月31日 優惠碼：24KKDCT150 出發日期: 2024-01-01 ~ 2025-03-31