9月KKday優惠碼｜多張信用卡都有折扣優惠，更有不少本地食玩買及自助餐優惠，海外及大灣區旅行滿指定金額即減$250！立即睇內文了解詳情，不要錯過使用優惠的機會！
KKday優惠碼｜新用戶優惠
首次下載KKday app 的香港用戶，現在輸入優惠碼「APP15HK」，滿 HK$300 即減 HK$15
使用次數：每名用戶可使用乙次
優惠碼：APP15HK
KKday優惠碼｜AEON信用卡優惠
使用AEON信用卡預訂產品即享折扣。
即減HK$50
預訂單一海外、中國內地及澳門旅遊產品，簽賬滿HK$250，輸入優惠碼即減HK$50。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：9月2日至9月30日
優惠碼：KKDAEONS50
出發日期: 2024-09-02 - 2024-12-31
即減HK$80
預訂單一海外、中國內地及澳門旅遊產品，簽賬滿HK$500，輸入優惠碼即減HK$80。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：9月2日至9月30日
優惠碼：KKDAEONS8050
出發日期: 2024-09-02 - 2024-12-31
SIM卡、Wi-Fi產品優惠
預訂單一SIM卡或WiFi產品簽賬滿HK$100，輸入優惠碼即減HK$50。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：9月2日至9月30日
優惠碼：KKDAEONSSIM
出發日期: 2024-09-02 - 2024-12-31
日本酒店住宿優惠
預訂單一日本酒店住宿單一簽賬滿HK$800，輸入優惠碼即減HK$250。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：9月2日至9月30日
優惠碼：KKDAEONS250
出發日期: 2024-09-02 - 2024-12-31
香港本地自助餐優惠
憑AEON信用卡預訂香港本地人氣自助餐滿HK$1000可享95折優惠。最高可扣減HK$150！
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：9月2日至9月30日
優惠碼：24KKDAEON150
KKday優惠碼｜滙豐信用卡優惠
海外旅遊即減高達HK$100
用滙豐信用卡預訂中日韓台及長線旅遊產品滿HK$800或以上95折 (最高折扣金額HK$100)
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：1月1日至12月31日
優惠碼：24KKDHSBC100
出發日期: 2024-01-01 - 2025-03-31
本地活動即減高達HK$150
使用滙豐信用卡預訂港澳吃喝玩樂滿HK$1,000或以上95折 (最高折扣金額HK$150)
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：1月1日至12月31日
優惠碼：24KKDHSBC150
出發日期: 2024-01-01 - 2025-03-31
KKday優惠碼｜PayMe優惠
「PayMe」享全線產品95折
即日起至12月31日，預訂KKday產品滿HK$400，輸入優惠碼可享即時95折優惠，並以PayMe付款，享最高HK$40折扣。名額有限，用完即止。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：4月17日至12月31日
優惠碼：PAYME5OFF
出發日期: 2023-10-04 ~ 2025-03-31
「PayMe」享海外機場接送及交通票劵HK$10折扣
即日起至12月31日，預訂機場接送及交通票劵產品輸入優惠碼以Payme付款可享即時HK$10優惠。名額有限，用完即止。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：1月1日至12月31日
優惠碼：PAYMEAIR24
出發日期: 2023-01-03 ~ 2025-03-31
「PayMe」享海外半日/一日遊產品高達HK$200折扣
即日起至12月31日，香港會員購買任何半／一日遊滿HK$1200，並便用PayMe付款，輸入優惠碼可享93折優惠，名額有限，用完即止。
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：1月1日至12月31日
優惠碼：PAYMEAIR24
出發日期: 2024-01-03 ~ 2025-03-31
KKday優惠碼｜Citi信用卡優惠
海外旅遊即減高達HK$100
使用Citi信用卡預訂中日韓台及長線旅遊產品滿HK$800或以上95折 (最高折扣金額HK$100)
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：1月1日至12月31日
優惠碼：24KKDCT100
出發日期: 2024-01-01 ~ 2025-03-31
本地活動即減高達HK$150
使用Citi信用卡預訂港澳吃喝玩樂滿HK$1,000或以上95折 (最高折扣金額HK$150)
使用次數：每名用戶僅可使用乙次
優惠期限：1月1日至12月31日
優惠碼：24KKDCT150
出發日期: 2024-01-01 ~ 2025-03-31