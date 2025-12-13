熱門搜尋:

生活
2025-12-13 14:00:00

AIRSIDE GATE33藝文館《人野共樂園》展覽 以動物視覺出發 探討人獸共存

隨著城市不斷擴張，動物被逼失去棲息地，並學習如何與人類共存。即日起至202633日， AIRSIDE GATE33 藝文館推出「人野共樂園」（Wild Togetherland）互動藝術展覽，以趣味互動藝術品，讓訪客以動物角度出發，反思人類與動物和平共存的平衡點。

AIRSIDE GATE33 藝文館推出「人野共樂園」（Wild Togetherland）互動藝術展覽

AIRSIDE GATE33 藝文館推出「人野共樂園」（Wild Togetherland）互動藝術展覽

集結世界各地藝術家打造

展覽由GATE33 藝文館及ALAN項目總監Anita Lam與策展人Match ChenKaCaMa）攜手創作，匯聚香港、日本及意大利的藝術家，以「都市叢林」為背景打造6大展區。

認識都市中的動物

踏入展覽，觀眾隨即進入「第一章：成為樂園的居民」展區。區內擺放由日本神奈川設計團隊 Siro Inc.設計的《我的尾巴生成器》，觀眾坐在特別椅子上，即可「獲得」一條動物尾巴，化身為貓狗、野豬、狐狸、響尾蛇、白鴿、猴子等各種於城市生活的動物。「第二章：城市中的野生鄰居」展示意大利團隊Carnovsky的《RGB 地景》。訪客可進入光影世界了解生物多樣性，尋找隱藏於城市中動物的身影。

坐下來將獲得從椅背隨機生成的尾巴，包括貓狗、野豬、狐狸、響尾蛇、白鴿、猴子等世界各地於城市生活動物的尾巴！ 觀眾可沉浸於意大利和香港的城市生態，探索隱藏於其中的原生動物身影，從中明白野生動物與人類一直於繁華鬧市共存。

如何維持城市中的生物多樣性？

來到「第三章：平衡之力」，訪客將會透過懸吊式裝置《城市的共存與平衡》及互動裝置《平衡的和諧》，探討「只有生命之間和諧共處，才能維持城市的生物多樣性」的命題。進入「第四章：自然法則與人為規則之間，誰才是最終的贏家？」，訪客可發現平時常見的城市動物野豬及鴿子成為主角，透過野豬過馬路的荒誕場景及互動遊戲裝置《如廁訓練》，思考城市野生動物是否只有遵守人類規則，才可於現今城市生存。

由本地科技藝術團隊The Collective 及視覺藝術家Ruby Maky創作的互動裝置《平衡的和諧》，由螢幕中的巨型迴轉木馬以及現實展場中出現的五組分別代表天空、海洋、陸地、植物、人類的平衡裝置組成。 裝置吊飾包括香港常見的動物、人類與建築物等。這座動態吊飾象徵著生態的平衡：如裝置需要力學上的平衡才能維持穩定，一個包容生物多樣性的城市亦仰賴所有生命之間的和諧共處

換位思考牠們的聲音

最後進入「第五章：如果動物能說話」及「第六章：野生鄰居大使」展區，觀眾將會思考及代入動物角色，想像動物的想法和需求，甚至探究人類如何踏出第一步，才可以與萬物和諧共生。 

來到《共生議事廳》，一同用心傾聽成為代議事的十一種都市中不同的「動物鄰居」，展示了 11 件動物頭飾，在短片中，動物在擁有自己的聲音，能夠發聲時，會表達什麼想法和需求? 只需學會換位思考，真心看見這些生命。讓我們共同探問：如何踏出第一步，真正與萬物和諧共生？

入手紀念品 延續反思

展覽同時發售限定紀念品，當中包括創意度爆錶的雀鳥便便貼紙、展覽主題鐳射閃貼、野豬過馬路襪子、白鴿如廁襪子等，延續想像及反思。觀眾追蹤「吾係動物園」Instagram社交平台，更可獲一次扭蛋機會，免費帶都市荒誕野生動物彈彈波回家。

雀鳥便便透明貼紙 都市荒誕野生動物彈彈波 野豬過馬路襪子 展覽主題鐳射閃貼 都市荒誕野生動物彈彈波 白鴿如廁襪子

AIRSIDE GATE33《人野共樂園》互動藝術展覽

展覽日期：     即日起至 202633 

展覽時間：     周一至周四中午12時至晚上8 

周五至周日上午11時至晚上9 

展覽地點：     AIRSIDE GATE33 藝文館（SHOP 312 

