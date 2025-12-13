AIRSIDE GATE33藝文館《人野共樂園》展覽 以動物視覺出發 探討人獸共存

隨著城市不斷擴張，動物被逼失去棲息地，並學習如何與人類共存。即日起至2026年3月3日， AIRSIDE GATE33 藝文館推出「人野共樂園」（Wild Togetherland）互動藝術展覽，以趣味互動藝術品，讓訪客以動物角度出發，反思人類與動物和平共存的平衡點。
集結世界各地藝術家打造
展覽由GATE33 藝文館及ALAN項目總監Anita Lam與策展人Match Chen（KaCaMa）攜手創作，匯聚香港、日本及意大利的藝術家，以「都市叢林」為背景打造6大展區。
認識都市中的動物
踏入展覽，觀眾隨即進入「第一章：成為樂園的居民」展區。區內擺放由日本神奈川設計團隊 Siro Inc.設計的《我的尾巴生成器》，觀眾坐在特別椅子上，即可「獲得」一條動物尾巴，化身為貓狗、野豬、狐狸、響尾蛇、白鴿、猴子等各種於城市生活的動物。「第二章：城市中的野生鄰居」展示意大利團隊Carnovsky的《RGB 地景》。訪客可進入光影世界了解生物多樣性，尋找隱藏於城市中動物的身影。
如何維持城市中的生物多樣性？
來到「第三章：平衡之力」，訪客將會透過懸吊式裝置《城市的共存與平衡》及互動裝置《平衡的和諧》，探討「只有生命之間和諧共處，才能維持城市的生物多樣性」的命題。進入「第四章：自然法則與人為規則之間，誰才是最終的贏家？」，訪客可發現平時常見的城市動物野豬及鴿子成為主角，透過野豬過馬路的荒誕場景及互動遊戲裝置《如廁訓練》，思考城市野生動物是否只有遵守人類規則，才可於現今城市生存。
換位思考牠們的聲音
最後進入「第五章：如果動物能說話」及「第六章：野生鄰居大使」展區，觀眾將會思考及代入動物角色，想像動物的想法和需求，甚至探究人類如何踏出第一步，才可以與萬物和諧共生。
入手紀念品 延續反思
展覽同時發售限定紀念品，當中包括創意度爆錶的雀鳥便便貼紙、展覽主題鐳射閃貼、野豬過馬路襪子、白鴿如廁襪子等，延續想像及反思。觀眾追蹤「吾係動物園」Instagram社交平台，更可獲一次扭蛋機會，免費帶都市荒誕野生動物彈彈波回家。
AIRSIDE GATE33《人野共樂園》互動藝術展覽
展覽日期： 即日起至 2026年3月3日
展覽時間： 周一至周四中午12時至晚上8時
周五至周日上午11時至晚上9時
展覽地點： AIRSIDE GATE33 藝文館（SHOP 312）