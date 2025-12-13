AIRSIDE GATE33藝文館《人野共樂園》展覽 以動物視覺出發 探討人獸共存

隨著城市不斷擴張，動物被逼失去棲息地，並學習如何與人類共存。即日起至2026年3月3日， AIRSIDE GATE33 藝文館推出「人野共樂園」（Wild Togetherland）互動藝術展覽，以趣味互動藝術品，讓訪客以動物角度出發，反思人類與動物和平共存的平衡點。

集結世界各地藝術家打造

展覽由GATE33 藝文館及ALAN項目總監Anita Lam與策展人Match Chen（KaCaMa）攜手創作，匯聚香港、日本及意大利的藝術家，以「都市叢林」為背景打造6大展區。

認識都市中的動物

踏入展覽，觀眾隨即進入「第一章：成為樂園的居民」展區。區內擺放由日本神奈川設計團隊 Siro Inc.設計的《我的尾巴生成器》，觀眾坐在特別椅子上，即可「獲得」一條動物尾巴，化身為貓狗、野豬、狐狸、響尾蛇、白鴿、猴子等各種於城市生活的動物。「第二章：城市中的野生鄰居」展示意大利團隊Carnovsky的《RGB 地景》。訪客可進入光影世界了解生物多樣性，尋找隱藏於城市中動物的身影。