AMOREPACIFIC x 港麗酒店 雨前一初夏茶語下午茶 嘆綠茶美點+美肌套裝

韓國殿堂級護膚品牌AMOREPACIFIC首度聯乘香港港麗酒店樂聚廊，推出「雨前一初夏茶語下午茶」。珍罕綠茶雨前一是AMOREPACIFIC的抗氧化主要成分，「雨前一」在每年早春穀雨前的15天裡，於早上10時前於自家濟州茶園，以人手採摘第一片初出的嫩葉，正值色、香與活性效能最盛之時，孕育著還原肌膚時鐘基因的奇效。香港港麗酒店行政總廚李文祺師傅以雨前一為靈感，糅合泡菜、韓國牛肉、柚子等韓食元素，匠心巧製出多款別具一格的美點，包括炸脆牛骨髓配柚子蓉及鮮甜的三文魚蟹肉腐皮卷等。團隊更特別設計兩杯分別以雨前一、柚子及綠茶調製的自選特飲，喜愛綠茶的女生不要錯過。