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生活
2024-06-24 13:30:00

Anson Lo 教主7月7日生日 神徒請全民免費坐香港摩天輪

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Anson Lo 教主7月7日生日 神徒請全民免費坐香港摩天輪

Anson Lo 教主7月7日生日 神徒請全民免費坐香港摩天輪

教主Anson Lo盧瀚霆 77日生日，Little Giants(Anson Los fanpage IG: @ansonlo_giant)與一眾神徒藉著教主生日，在香港摩天輪及AIA Vitality公園舉辦應援活動。不僅於77日邀請全港市民免費乘坐香港摩天輪，更首次送贈近4,000張指定日子門票予8個慈善團體，讓受惠人士與其家屬，還有義工們共聚「天輪」。

Anson Lo 教主7月7日生日 神徒請全民免費坐香港摩天輪

Anson Lo 教主7月7日生日 神徒請全民免費坐香港摩天輪

7.7全民免費樂坐香港摩天輪

香港摩天輪等候區及AIA Vitality公園將於一連兩天的教主生日周末，換上期間限定主題布置。主色調是應援教主的粉紅色，加上無間斷播放教主的個人音樂作品，務求讓大家能在歡躍的節拍中舞動「天輪」。教主生日周末期間還會每日限量送出精美應援小禮物，包括期間限定生日應援扇、教主親填rap詞刮刮卡，即場更會免費派發《Anson Lo29個小故事》，當中集結了不少教主有趣又有意思的點滴，不容錯過。

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「Anson Lo的29個小故事」小文集內藏驚喜，來看看你是否都知道這些關於教主的事情。 期間限定生日應援扇於活動送出，先到先得，送完即止。 教主生日周末期間還會每日限量送出精美應援小禮物 教主生日周末期間還會每日限量送出精美應援小禮物

至於77日「Happy Anson Lo Day」，全港市民及遊客更可於上午11時至晚上11時免費暢玩香港摩天輪。繼2022年，Little Giants與神徒再度邀請大家齊來中環海濱共聚「天輪」，從這個香港著名景點俯瞰維港美景。此外，每位乘客當日均可免費獲取精心設計的限定紀念門票乙張，以作收藏紀念。

香港摩天輪免費乘坐日紀念門票設計精美。 香港摩天輪免費乘坐日紀念門票設計精美。 教主生日主題布置繽紛搶眼，設有多個打卡位。

8慈善團體香港摩天輪門票 傳遞祝福

「圓」途相伴，「圓」不只是取「沿」的諧音，更有摩天輪的「圓」形輪轉和團「圓」之意。神徒希望藉著教主生日周末向有需要人士送上鼓勵與祝福，並答謝慈善團體義工無私的付出。神徒在香港摩天輪協助下，以「Anson Lo盧瀚霆」名義送出近4,000張指定日子門票予8個慈善團體，包括黑武士失明人體育會、協康會、苗圃行動、智樂兒童遊樂協會、陳校長免費補習天地、香港女童軍總會、東華三院及香港青少年癌症基金會（以團體首個英文字排序），受惠者包括視障人士及其同行者、青少年癌症患者、康復者及其家屬、有特殊學習需要的兒童及低收入家庭等。持票的受惠人士可自76日起，於有效期內免費乘坐香港摩天輪。

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Anson Lo 教主7月7日生日 神徒請全民免費坐香港摩天輪

Anson Lo 教主7月7日生日 神徒請全民免費坐香港摩天輪

Anson Lo 盧瀚霆生日周末主題布置

日期：202476日（星期六）至77日（星期日）

時間：上午11時至晚上11

地點：香港中環民光街33號香港摩天輪及AIA Vitality公園

Happy Anson Lo Day」免費乘坐香港摩天輪

日期：202477日（星期日）

時間：上午11時至晚上11 （晚上10時半截止排隊）

地點：香港中環民光街33號香港摩天輪及AIA Vitality公園

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