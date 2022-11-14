Aqua Restaurant Group 呈獻精緻聖誕美宴

Aqua Restaurant Group餐飲集團以窩心的應節佳餚迎接冬日，讓賓客在全城多個熱點以時尚的方式慶祝新年，並在城中絕佳位置欣賞維港煙花匯演。

aqua 精心打造 聖誕佳餚

今年聖誕，不妨到尖沙咀 H Zentre 17 樓的 aqua 享用意日盛宴，以別具一格的方式為佳節掀開序幕。五道菜聖誕晚宴的菜式包括「帝王蟹海膽粗意粉」，配上羅馬椰菜花和番茜醬，滋味無窮。意大利行政總廚 Andrea Mura精心炮製的「烤羊鞍」配以焗芹菜蓉、紅蘿蔔蓉和濃郁的松露羊肉醬，教人回味不已。至於日籍行政總廚岩橋達也（Iwahashi Tatsuya）的「香烤智利鱸魚配牡丹蝦」佐以清爽的柚子味噌，同樣令人垂涎。壓軸登場的「聖誕禮盒」甜品賣相精緻，以雲呢拿巴伐利亞、肉桂、黑朱古力、榛子和海鹽焦糖製成。聖誕晚宴將於12月1日至1月8日期間供應，每位定價港幣1,288元。

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