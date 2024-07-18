Asia's 50 Best Bars｜2024亞洲50最佳酒吧名單揭盅 即睇9間登榜香港酒吧地址及詳情

2024亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）是每年一度的國際酒吧界盛事，日前名單在香港現場頒獎典禮揭曉，今年合共有9間香港酒吧登榜，當中「Bar Leone」開業短短一年就贏得亞洲第一酒吧殊榮，在過去三年蟬聯榜首的「COA」今年排名第四，另外「Argo Bar」、「Penicillin」、「The Savory Project」等多間本地人氣酒吧都有入圍，下文即睇9間香港酒吧地址及詳情！
2024亞洲50最佳酒吧｜第1名 Bar Leone
Bar Leone 首度入選即2024亞洲50最佳酒吧名單即奪得 The Best Bar in Asia 美譽。酒吧位於中環，由調酒師 Lorenzo Antinori 創辦，以干預程度低、季節性的方式來重新演繹經典雞尾酒，風格經典而且平易近人。
Bar Leone
地址：中環必列者士街11-15號地舖
2024亞洲50最佳酒吧｜第4名 COA
COA在過去三年蟬聯榜首，今年亦繼續擠身前十名位置。酒吧同樣位於中環，主打用多款香料和調酒製作出創新的雞尾酒口味，必試「La Paloma de Oaxaca」、「Ancho Highball」、「Coconut Milk Punch」三大特色雞尾酒。
COA
地址：香港中環善慶街6-10號華善樓地下
2024亞洲50最佳酒吧｜第9名 Argo Bar
位置於中環四季酒店內的Argo Bar今年排行第9位，由Lorenzo Antinori帶領調酒師團隊，酒單上融入不少香港元素，選用亞洲稀有食材製作獨特雞尾酒，例如用竹子為主題的「Potash」和「Frame of Love」。
Argo Bar
地址：中環香港四季酒店大堂
2024亞洲50最佳酒吧｜第10名 The Aubrey
在香港文華東方酒店25樓的The Aubrey今年由去年第17位擠入十強名單，主打日式居酒屋風格雞尾酒，除了裝修有氣派外，更可欣賞到維港海景。酒吧由Devender Sehgal主理，多款以日本威士忌、燒酎等製作的特調飲品都值得一試。
The Aubrey
地址：中環香港文華東方酒店25樓
其餘入圍2024亞洲50最佳酒吧香港酒吧
第17名 DarkSide
地址：尖沙咀香港瑰麗酒店2樓
第19名The Savory Project
地址：中環蘇豪區士丹頓街4號
第24名Penicillin
地址：中環荷里活道23號 L/G
第26名 Quinary
地址：中環荷李活道56至58號地下
第45名Mostly Harmless
地址：西營盤皇后大道西110號2樓