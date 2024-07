Asia's 50 Best Bars|2024亞洲50最佳酒吧名單揭盅 即睇9間登榜香港酒吧地址及詳情

2024亞洲50最佳酒吧(Asia's 50 Best Bars)是每年一度的國際酒吧界盛事,日前名單在香港現場頒獎典禮揭曉,今年合共有9間香港酒吧登榜,當中「Bar Leone」開業短短一年就贏得亞洲第一酒吧殊榮,在過去三年蟬聯榜首的「COA」今年排名第四,另外「Argo Bar」、「Penicillin」、「The Savory Project」等多間本地人氣酒吧都有入圍,下文即睇9間香港酒吧地址及詳情!

2024亞洲50最佳酒吧|第1名 Bar Leone

Bar Leone 首度入選即2024亞洲50最佳酒吧名單即奪得 The Best Bar in Asia 美譽。酒吧位於中環,由調酒師 Lorenzo Antinori 創辦,以干預程度低、季節性的方式來重新演繹經典雞尾酒,風格經典而且平易近人。



Bar Leone

地址:中環必列者士街11-15號地舖