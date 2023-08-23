B.Duck x樂善堂10.1辦減塑慈善跑 超萌B.Duck主題跑手包 即日起接受報名

B.Duck與樂善堂合作，於10月1日舉辦「國慶樂善減塑啟Duck Run」。設有3個不同長度的賽事，適合個人及一家大小參與。更有超可愛B.Duck主題跑手包。即睇參加詳情！
「國慶樂善減塑啟Duck Run」以五項「永續發展目標」（SDGs）為宗旨，旨在鼓勵大眾積極參與運動，為環保及為地球邁向永續出力。活動設有7.4公里和4.9公里計時競賽，及適合家庭一同參與的1.01公里賽事。
為了就活動注入更多活力元素，B.Duck當日會化身「應援小黃鴨」，亮相於場地及賽道上為參加者打氣，同場更設有多個B.Duck打卡熱點，等待你去發掘！
為配合主題，跑手包內的運動衣、環保杯、束繩袋皆印有B.Duck可愛公仔造型，可愛又盞鬼。成功完成比賽的參加者，更能獲得經由B.Duck特別設計且印有SDG目標的精美B.Duck襟章，作為表揚和獎勵。是次活動籌得之善款將撥作支持樂善堂醫療、教育、安老及社會福利服務，部份更會捐款作環保研究，活動今天開始接受報名，詳情可參閱活動網站：https://101charityrun.com/。
國慶樂善減塑啟Duck Run
活動日期：2023年10月1日（星期日)
活動地點：啟德大道公園及啟德區域
報名網站：https://101charityrun.com/
截止報名日期：2023年9月20日（星期三）
查詢電話：6179-1455