B.Duck x樂善堂10.1辦減塑慈善跑 超萌B.Duck主題跑手包 即日起接受報名

B.Duck與樂善堂合作，於10月1日舉辦「國慶樂善減塑啟Duck Run」。設有3個不同長度的賽事，適合個人及一家大小參與。更有超可愛B.Duck主題跑手包。即睇參加詳情！

「國慶樂善減塑啟Duck Run」以五項「永續發展目標」（SDGs）為宗旨，旨在鼓勵大眾積極參與運動，為環保及為地球邁向永續出力。活動設有7.4公里和4.9公里計時競賽，及適合家庭一同參與的1.01公里賽事。

為了就活動注入更多活力元素，B.Duck當日會化身「應援小黃鴨」，亮相於場地及賽道上為參加者打氣，同場更設有多個B.Duck打卡熱點，等待你去發掘！