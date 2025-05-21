Bacha Coffee尖沙咀海港城開全港最大旗艦店 200款頂級精品咖啡 堂食菜單登場

咖啡品牌Bacha Coffee夿萐咖啡近日選址尖沙咀海港城開設新店，佔地達2500平方呎，除了可飽覽維多利亞港景色，更是全港面積最大的旗艦店，店內提供200款首次在香港亮相的頂級精品咖啡，咖啡迷必去！新店特別供應香港首度推出的堂食菜單，包括在全球分店都人氣高企的夿萐特製公司三文治、摩洛哥傳統香料肉丸等等，配上香濃咖啡，別有一番風味。

Bacha Coffee尖沙咀店開幕

Bacha Coffee夿萐咖啡尖沙咀店提供來自全球35個產地、超過200款以傳統手工烘焙的100％阿拉比卡咖啡豆，與其他分店一樣，各位可經駐場咖啡大師介紹，挑選出心儀咖啡。現場可享用冷、熱咖啡亦有咖啡豆研磨服務及提供多款禮盒，送禮自用皆宜。而堂食餐點方面，多款菜式都充滿品牌特色。咖啡精品館供應紅遍全球多間分店的夿萐特製公司三文治，食材豐富，如鮮嫩多汁的雞肉、鹹香濃郁的牛肉煙肉、車打芝士、煎蛋、油封洋蔥提子乾、酸青瓜等，層層疊起，飽肚而滿足。另外烤走地雞蛋則由早上8時起供應，新鮮雞蛋配上辣番茄醬及醇厚的特製紅野牛咖啡菲達芝士，早餐必試！



Bacha Coffee尖沙咀店

地址：香港尖沙咀港威商場地下315-315A號舖