Bakehouse節日限定新品實試 冠軍級烘焙大師特創開心果聖誕牛角酥麵包

有份出力損款支援大埔宏福苑五級火災的暖心人氣烘焙店Bakehouse，推出一系列聖誕主題酥點，其中全新限定注目新作開心果聖誕牛角酥麵包，由新上任研發部總監、冠軍級聖誕麵包烘焙大師Jonny Pisanelli特別創作，為大家帶來小驚喜。記者第一時間親身試食，果然好吃！



自然發酵烘出雲朵般質地 創辦人Grégoire Michaud誠邀合作的Jonny Pisanelli，曾多次榮獲澳洲聖誕麵包獎項，最近就憑自創檸檬餡牛角酥結合意大利傳統聖誕節麵包，在意大利聖誕麵包世界錦標賽中贏得創新Panettone組金獎。他今次為Bakehouse精心研發兩款獨家、家庭式份量的酸種意大利聖誕麵包，一款經典口味加入黑葡萄乾和糖漬柑橘；另一款開心果酒漬車厘子口味。棄用大量生產麵包的商業酵母，而是採用野生酵母自然慢慢發酵，由搓揉麵糰、靜置、發酵、倒吊冷卻以至烘製的過程，需經歷至場48小時，期間嚴格監控溫度與時間，烘焗出高聳圓頂、如雲朵般的質地，產生垂直洞穴的狹窄氣孔。



食評：開心果餡香濃綿滑 Pisanelli更另外細心特製適合一人獨食版本的開心果聖誕牛角酥麵包，使用高身模具烘焙，焗出獨特形狀。特別之處是以經典酸種牛角酥皮為基底，麵糰裡加入大量蛋黃，令質感更柔軟細膩，並融合了聖誕麵包的雲呢拿和橙香。記者昨日去蘇豪店外賣這款新品，返回屋企試試。撕開一半看見牛角酥的蜂巢位，吃下有空氣感的鬆軟；面層圓拱形的酥皮一層層口感鬆化，沾上糖霜柔和的甜味。麵包中間釀入自家製開心果吉士醬和開心果意式朱古力醬，挑選意大利產開心果製成，堅果味道香濃突出卻不澀，吉士醬打得綿滑、細緻輕盈，吃完一個都不覺膩。開心果控一定鍾意！



開心果聖誕牛角酥麵包於聖誕期間全線門市供應，每天中午12時起限量發售，每人每次限購兩件，售完即止；而其他兩款750g酸種意大利聖誕麵包須網上預訂。 Bakehouse 網上預訂