Benefit推「全球最幼筆芯」眉筆 筆尖僅0.8毫米 打造細緻眉妝

Benefit在2016年一口氣推出一系列眉妝產品,成為美妝界熱話,亦自此成為眉妝專家。系列中的Precisely, My Brow立體塑形眉筆長期居於銷量榜首,品牌亦因此為眉筆推出兩款變奏版新產品——Precisely My Brow Detailer極緻塑形眉筆與Precisely My Brow Wax細緻塑形染眉膏,新產品以「世界最幼眉筆芯」為賣點,而且容易控制,締造自然又具立體感的眉妝!