Benefit推「全球最幼筆芯」眉筆 筆尖僅0.8毫米 打造細緻眉妝

Benefit在2016年一口氣推出一系列眉妝產品，成為美妝界熱話，亦自此成為眉妝專家。系列中的Precisely, My Brow立體塑形眉筆長期居於銷量榜首，品牌亦因此為眉筆推出兩款變奏版新產品——Precisely My Brow Detailer極緻塑形眉筆與Precisely My Brow Wax細緻塑形染眉膏，新產品以「世界最幼眉筆芯」為賣點，而且容易控制，締造自然又具立體感的眉妝！

新出的Precisely My Brow Detailer極緻塑形眉筆，筆尖幼度僅0.8毫米

全球最幼 ：Precisely My Brow Detailer 極緻塑形眉筆 0.8 毫米超幼細筆尖 新出的Precisely My Brow Detailer極緻塑形眉筆，筆尖幼度僅0.8毫米，是目前美妝市場上最幼眉筆。其幼細筆尖能俐落地勾勒超幼線條，適合用於繪畫眉頭及眉尾位置，令眉毛輪廓更突出。而且筆尖堅固精細，霜狀質地配方賦予順滑筆觸，容易上色，並可重複塗抹，均勻暈染，締造自然妝感。 筆尖部分更細心地附加護芯設計，筆頭前端附有透明筆芯保護管，令筆芯於使用時不易折斷。眉筆另一端附螺旋形刷頭，可作暈染之用。眉筆共有6色選擇，配合深一號或淺一號的眉筆使用，即可締造立體眉妝。

雙面刷頭： Precisely My Brow Wax 細緻塑形染眉膏 另一款新品Precisely My Brow Wax細緻塑形染眉膏，是具塑形功能的顯色眉膏。眉膏質地輕身卻能賦予眉毛豐厚飽和的色澤，一掃顯色。含巴西棕櫚蠟等成分，滋潤眉毛，同時令眉膏擁有定形功能，防汗防暈染配方令眉妝持久12小時不脫妝。 雙面刷頭亦是染眉膏的一大賣點，扁平一方的刷頭專用以添加眉色，有助色彩附於皮膚和眉毛上，而弧形一方則用於勾勒眉形，能精確地塑造出你想要的眉形，而且特製刷毛可抓住每根眉毛，令眉膏能均勻塗抹，眉毛更易梳。