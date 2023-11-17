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生活
2023-11-17 12:10:00

Black Friday優惠2023｜AMI Paris冷衫低至6折 外套減價後低至$1,600(附連結)

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Black Friday優惠2023｜AMI Paris冷衫低至6折 外套減價後低至$1,600(附連結)

Black Friday優惠2023｜AMI Paris冷衫低至6折 外套減價後低至$1,600(附連結)

Black Friday2023日期在2023年11月24日，商家們都延伸雙11優惠節奏，馬上就來推出為期大概2星期的Black Friday黑色星期五優惠！Yahoo網購專員瞄到AMI Paris有低至6折優惠，超人氣冷外套、毛衣都有折，只剩少量碼數，今次真的要手刀搶！

不少網站推出Black Friday黑色星期五優惠前哨戰，當中包括潮流名牌雲集的HBX，只要做會員HBX Pro，就可以有私享折扣價格，低至6折入手潮牌，AMI Paris是其中之一，皇牌冷衫都有6折，開胸外套、毛衣折後$1,600-$2,000，確是很可口的價位。由於一劈價就來個6折，碼數好快折，今次的確要在Black Friday前夕手刀搶心水單品！

Black Friday優惠2023｜AMI Paris

AMI RED AMI DE COEUR SWEATER

特價：$2,000；原價：$3,300

AMI RED ADC SWEATER

特價：$2,000；原價：$3,300

AMI RED AMI DE COEUR CARDIGAN

特價：$1,600；原價：$2,700

Black Friday優惠2023｜AMI RED AMI DE COEUR SWEATER 特價：$2,000；原價：$3,300 Black Friday優惠2023｜AMI RED ADC SWEATER 特價：$2,000；原價：$3,300 Black Friday優惠2023｜AMI RED AMI DE COEUR CARDIGAN 特價：$1,600；原價：$2,700

AMI OFF-WHITE AMI DE COEUR SWEATER

特價：$2,500；原價：$4,300

AMI RED ADC SWEATER

特價：$2,000；原價：$3,300

AMI RED ADC SWEATER

特價：$2,000；原價：$3,300

Black Friday優惠2023｜AMI OFF-WHITE AMI DE COEUR SWEATER 特價：$2,500；原價：$4,300 Black Friday優惠2023｜AMI RED ADC SWEATER 特價：$2,000；原價：$3,300 Black Friday優惠2023｜AMI RED ADC SWEATER 特價：$2,000；原價：$3,300
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